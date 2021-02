Varoitus muunnoksesta: Erittäin vaarallinen käänne

Britannian hallituksen tiedepaneelin mukaan koronavirusrajoituksia ei voida purkaa vielä lähiaikoina liian korkeiden tartuntamäärien vuoksi. Tutkijoiden mukaan aktiivisten sairastapausten määrä olisi saatava nykyisestä 750 000 tapauksesta alle 10 000:een ennen sulkutilan purkamista.

Tiedepaneelissa toimiva professori John Edmunds varoitti ITV-kanavan haastattelussa, että Bristolissa havaittu uusi virusmuunnos voi sairastuttaa myös rokotettuja henkilöitä. Hänen mukaansa olisi ”erittäin vaarallista” antaa muunnoksen levitä lähikuukausien aikana eri puolille maata.

Bristolin varianttia on vahvistettu toistaiseksi vain joitakin kymmeniä tapauksia. Viranomaisten uskovat tukahduttamisen olevan edelleen mahdollista tehostetulla virustestauksella niillä postinumeroalueilla, joilla muunnoksen arvellaan levinneen.

Nykyisten rokotteiden uskotaan silti estävän vakavat tautitapaukset myös virusmuunnosten osalta.

John Edmunds huomautti, että Britanniasta aiemmin levinnyt Kent-muunnos ei ole samalla tavoin vastustuskykyinen rokotteille. Kyseistä B.1.1.7-virustyyppiä on vahvistettu Suomessa tähän mennessä 225 kappaletta.

– [Bristolin muunnoksella] on potentiaalinen etulyöntiasema, sillä se voi mahdollisesti sairastuttaa myös aiemmin taudista toipuneita tai rokotteen saaneita henkilöitä. Tämä on todellinen huolenaihe tämän viruskannan suhteen, Edmunds sanoi.

Britanniassa jo lähes 20 prosenttia kansasta on saanut ainakin yhden annoksen koronavirusrokotetta. Maan epidemiatilanne on kohentunut huomattavasti tammikuun 9. päivän huipputasosta, jolloin uusia Covid-19-infektioita vahvistettiin lähes 60 000 päivässä. Kuluvalla viikolla uusia tautitapauksia on todettu enää 12 000–14 000 päivässä.

🚨 SAGE’s Prof John Edmunds says the new Bristol variant of Covid-19 may be able to reinfect people who’ve already been infected or who’ve been vaccinated. Not the news we wanted. #peston

— Paul Brand (@PaulBrandITV) February 10, 2021