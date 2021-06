Varoitus matkustuksesta: Suomi jäämässä EU:n änkyräksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Henna Virkkusen mukaan pandemian jokainen vaihe näyttää tulevan täytenä yllätyksenä sosiaali- ja terveysministeriölle.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) on huolissaan Suomen suunnitelmista jättäytyä EU:n yhteisten koronakäytäntöjen ulkopuolelle.

– Suomi ei missään vaiheessa pandemiaa ole toteuttanut EU:n yhdessä sopimia suosituksia, joilla rajaliikennettä voitaisiin hoitaa terveysturvallisesti ja palata asteittain vapaan liikkuvuuden aikaan, Virkkunen toteaa tiedotteessa.

Hän kehottaa Suomea liittymään nopeasti EU:n yhteiseen koronatodistusjärjestelmään. Ensi viikolla Euroopan parlamentin käsittelyssä hyväksyttävä järjestelmä osoittaa luotettavasti, onko maahantulija rokotettu, sairastanut koronan kuuden kuukauden sisällä tai saanut äskettäin negatiivisen testituloksen.

– Neuvotteluissa keskeinen lähtökohta on, että passin tiedoilla on oltava mahdollisuus matkustaa, eivätkä jäsenmaat aseta lisäedellytyksiä. Suomi on nyt kuitenkin edellyttämässä ylimääräistä testaamista myös maahantulon jälkeen eikä salli kevyempiä prosesseja edes hyvän tautitilanteen maista tuleville.

Henna Virkkusen mukaan yhteiseen EU-linjaan siirtyminen takkuilee myös puutteellisen ennakoinnin johdosta.

– Vaikuttaa siltä, että jokainen pandemian uusi vaihe tulee sosiaali- ja terveysministeriölle täytenä yllätyksenä. Ennakoinnista ja strategisesta johtamisesta ei ole tietoakaan. Esimerkiksi teknistä ratkaisua koronatodistusta varten ryhdyttiin rakentamaan vaiheessa, jolloin sen olisi jo oikeastaan pitänyt olla valmis. Nyt se ei ole sitä vieläkään, vaan testituloksia ja sairastettua tautia koskevien toimintojen osalta käyttöönotto viivästyy jopa heinäkuulle, Virkkunen sanoo.

– Vika ei ole järjestelmän rakentajien, vaan ministeriön johdon. Viivästys haittaa tarpeettomasti matkustamista Suomeen ja Suomesta. Se on sekä vahingollista että suorastaan noloa, sillä Suomi ajattelee itseään mieluusti digitalisaation mallimaana.

Jostakin syystä Suomi myös ihan viimeisten joukossa liittymässä yhteiseen eurooppalaiseen digitaaliseen koronatodistukseen. pic.twitter.com/YaUCqktoMz — Henna Virkkunen (@HennaVirkkunen) June 2, 2021