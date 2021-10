Varoitus matkailun rajoituksista: Iso kolaus Suomelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskuskauppakamarin mukaan tilanne on Suomen elinkeinoelämän kannalta kestämätön.

Keskuskauppakamari vaatii maahantulorajoitusten välitöntä purkua. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus esittää rajoitusten jatkamista vuoden loppuun asti, vaikka rokotekattavuus on kasvanut huomattavasti. Eduskunta päättää asiasta perjantaina.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan päätös on Suomen matkailun ja elinkeinotoiminnan kannalta kestämätön ja voi pahimmillaan johtaa matkailun kuihtumiseen ja turhiin konkursseihin.

– Matkustusrajoitusten jatkaminen vuoden loppuun eli kahden testin vaatiminen edelleen on iso kolaus Suomen matkailulle tilanteessa, jossa olemme jo jääneet muista Euroopan maista jälkeen. Suomi toimii EU:n sisämarkkinoilla. Meidän on avauduttava yhdessä muun Euroopan kanssa. Matkustusrajoitusten purkaminen on aloitettava välittömästi, Romakkaniemi toteaa tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että suurin osa ihmisistä on jo rokotettu kahdella rokoteannoksella.

– Miksi siis jälleen ehdotetaan nykyisten matkustamista rajoittavien toimien jatkamista. Rajoituksille ei enää ole perusteita, Romakkaniemi sanoo.

Keskuskauppakamari pitää koronatodistuksen käyttöönottoa perusteltuna. Se nähdään työkaluna yhteiskunnan ja palveluiden avaamiseksi.

– Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kaikki keinot yhteiskunnan avaamiseksi on otettava käyttöön. Koronatodistus tulee mahdollistamaan ravintoloille ja yökerhoille pidemmät aukioloajat ja suuremmat asiakasmäärät jo tulevana viikonloppuna, Juho Romakkaniemi toteaa.