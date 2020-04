Varoitus maskien riittävyydestä: Todennäköisesti lähes loppu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vanhustenhuollon työntekijöille aletaan teettää kankaisia suojaimia.

Kokoomuksen kansanedustajien Sinuhe Wallinheimon ja Sari Sarkomaan mukaan suojavarusteiden riittävyys on todennäköisesti huonompi mitä aiemmin on annettu ymmärtää.

Kansanedustajat viittaavat Twitterissä sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukeen maanantaina Ylen A-studiossa esittämään lausuntoon, jonka mukaan kuntien ja elinkeinoelämän kanssa aletaan tehdä yhteistyötä kankaisten hengityssuojien tuottamisesta. Tarkoituksena maskien valmistamisessa on vastata esimerkiksi vanhustenhoidossa ja vammaispalveluissa syntyneeseen huutavaan pulaan maskeista.

Maskeista on Sillanaukeen mukaan syntynyt pulaa, sillä niiden käyttöaste on koronavirusepidemian aikana ollut paljon suurempi kuin aiemmissa epidemioissa. Myös Kiinasta tilattujen suojavarusteiden toimitus on hänen mukaansa myöhästynyt.

– Huoltovarmuuskeskuksen toimitukset eivät ole ulottuneet vanhusten ja vammaisten palveluihin. Ministeriön ohjeistettava suojavarusteiden jakosuunnitelma ja jakelu niin, että suojavarusteita saadaan perille myös vanhusten ja vammaisten palveluihin, Sari Sarkomaa toteaa Twitterissä.

Vielä 23. maaliskuuta sosiaali- ja terveysministeriöstä arvioitiin, etteivät hengityssuojaimet tule huoltovarmuuskeskuksen varastojen avaamisen jälkeen loppumaan. Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimon mukaan tilanne on tällä hetkellä se, että ”suojavarusteet ovat todennäköisesti lähes loppu Suomessa ja tarvittavia määriä ei näillä näkymin ole hetkeen tulossa”.

– Olisi ollut suotavaa, että ministerit olisivat nyt kantaneet A-studiossa vastuuta. Nyt bussin alle heitettiin virkamies, Sinuhe Wallinheimo sanoo.

– Tällainen ei ole hyvää johtajuutta.

