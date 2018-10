Kultaisten passien varoitetaan vaarantavan turvallisuuden

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kun vaarallinen henkilö saa kansalaisuuden yhdessä EU-maassa, hän saa koko Euroopan kansalaisuuden.

Oikeusasioista vastaavan EU-komissaari Věra Jourován mukaan Euroopan turvallisuus on uhan alla niin kutsuttujen kultaisten passien vuoksi. Jourová viittaa valtioiden järjestelmiin, joiden kautta passin voi ostaa.

EU-maista Malta ja Kypros ovat tiistaina julkaistulla OECD:n listalla, jolle listattujen valtioiden passijärjestelmien katsotaan aiheuttavan suuren veropetosriskin.

Malta ja Kypros ovat myyneet passejaan sadoille henkilöille, jotka tulevat Venäjältä, Kiinasta ja Lähi-idästä.

Maltan passinmyyntijärjestelmä on ollut Suomessa esillä Airiston Helmeen liittyvän tutkinnan yhteydessä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi syyskuussa juttuun liittyen Venäjän kansalaisen, joka vuonna 2015 osti myös Maltan kansalaisuuden. Hän maksoi kansalaisuudesta Maltan valtiolle satoja tuhansia euroa.

Myös esimerkiksi Britannian tiedustelun tiedetään olevan tyytymättömiä passinostojärjestelmiin.

The Guardianin mukaan Jourová sanoo, että rahanhankinta näyttää menneen turvallisuuden edelle.

− Ymmärrän, että kansalaisuusjärjestelmät ovat hyödyllisiä taloudelle. Mutta tämä on epäreilua ihmisille, jotka eivät voi ostaa kansalaisuutta. Kansalaisuus on jotain niin isoa ja arvokasta, että niiden myynti on minusta ongelmallista, Věra Jourová sanoo.

− Jos vaarallinen henkilö saa kansalaisuuden yhdessä EU-maassa, hän saa koko Euroopan kansalaisuuden. Ehkä meidän täytyy neuvotella uudelleen koko järjestelmä Euroopan laajuisella pätevyydellä. Koska ristiriita on olemassa, hän lisää.

EU:n heikot kohdat aiheuttavat Jourován mukaan laajan ongelman.

− Kun meillä on sellainen heikko kohta, jonka avulla on helppoa päästä tänne, koko Euroopalla on ongelma.

Jourová on jättämässä raportin, jossa suositellaan tiukempaa kontrollia passijärjestelmille.