Varoitus Kremlille: Kuolleiden sotilaiden perheet eivät tule vaikenemaan

Kun yhä enemmän venäläisiä sotilaita on siirtymässä lähelle Ukrainan rajaa, Kremlin ja asevoimien jatkuva vaikeneminen ja välinpitämättömyys omia joukkojaan ja heidän perheitään kohtaan on kestämätöntä ja saattaa kostautua, arvioi Rand Corporation -ajatushautomon tutkija Dara Massicot.

– Suurin osa Venäjän ammattisotilaista koostuvista pataljoonatason taktisista osastoista on lähetetty Ukrainan tai Valko-Venäjän lähelle. Kansalaisille ja sotilaiden perheille ei ole kuitenkaan kerrottu selvästi joukkojen liikehdinnän syistä – viranomaiset ovat ainoastaan todenneet kyseessä olevan harjoitukset, Massicot toteaa Twitterissä.

Hän kertoo, että Venäjän puolustusministeriö on kerännyt operaatiota varten sopimussotilaita eri puolilta Venäjää, koska varusmiehiä ei saa lähettää taistelualueelle.

– Se on siis vihje. Venäjän sotilasjohto painostanut aiemmin varusmiehiä allekirjoittamaan sopimuksia. Tällaisilla uutisilla on tapana tihkua julkisuuteen. Näin kävi vuonna 2014, Massicot sanoo.

Hän viittaa mediatietoihin, joiden mukaan vuosina 2014–2015 varusmiehiä painostettiin ja huijattiin allekirjoittamaan sopimuksia asevoimien kanssa, minkä seurauksena varusmiehistä tuli ammattisotilaita. Sen jälkeen sotilaat lähetettiin ensin harjoituksiin Ukrainan rajalle ja lopulta taisteluihin Itä-Ukrainaan.

– Venäjän puolustusministeriö peitteli sotilaiden kuolemia Ukrainassa jo vuosina 2014–2015 ja vaikenee edelleen. Ammattisotilailla on perheitä, jotka ovat huolissaan. Osa heistä ilmaisee huolensa nyt sosiaalisessa mediassa. Kremlin ja sotilasjohdon radiohiljaisuus on todella hämmästyttävää, kun otetaan huomioon joukkojen koko ja kansainvälinen keskustelu, Massicot toteaa.

– Venäläisten sotilaiden perheet eivät vaikene, jos nämä joukot haavoittuvat tai kuolevat. He astuivat julkisuuteen viime kerralla.

Sotilaiden äidit -järjestö hoitaa lähinnä asevelvollisuuteen liittyviä asioita, ja järjestön työntekijät kohtaavat kiusaamista ja pelottelua.

– Sopimussotilailla ei ole omistautunutta suurta kansalaisjärjestöä tukemassa heitä. Pohdiskelen, nouseeko sellainen nyt pinnalle, Massicot tuumii.

Tutkijan mukaan kaikella tällä on seurauksia Venäjän asevoimille.

– Venäjän asevoimat yritti 20 vuoden ajan perustaa ammattimaisia joukkoja ja käytti siihen paljon rahaa. Tämä sama voima näyttää olevan suunnattu laajamittaiseen taisteluun – ilman selitystä kenellekään? Jos uhrien määrä lisääntyy, se voi vaikuttaa ammattimaisten joukkojen säilyttämiseen ja värväämiseen.

Massicot viittaa riippumattoman Levada Center -tutkimuslaitoksen mielipidemittaukseen.

– Sen mukaan Venäjän asevoimat on luotetuin instituutio. Luottamus on avain sen nykyaikaiseen henkilöstöpolitiikkaan ja modernisointiin. Heidän nykyinen toimintansa heikentää julkista luottamusta ja toimii heidän monien tavoitteidensa vastaisesti.

– Jos sotilasjohto menettää kansalaisten luottamuksen, riskinä on jälleen asevelvollisuuden välttäminen ja alhaiset rekrytointinumerot. Jos Venäjän asevoimat haluaa päteviä vapaaehtoisjoukkoja, heidän on osoitettava perheille jonkin verran kunnioitusta. Tämä on ollut ongelma ennenkin.

Kokovenäläinen upseerien kokous (OOS) eli ”itsenäinen upseeriliitto” on julkaissut Venäjän kansalle ja presidentti Vladimir Putinille osoitetun avoimen kirjeen, jossa se vaatii kaikkien sotasuunnitelmien hautaamista ja presidentti Putinin eroa.

– Vaikea sanoa, mitä vaikutuksia tällä on, mutta se on ensimmäinen luultavasti useista säröistä, Massicot sanoo.

