Varoitus Kreikan tiestä: Velaksi eläminen on tuhoisaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan velanotto altistaa tulevaisuuden korkoriskille.

Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilän mukaan Kreikka on hyvä esimerkki siitä, mihin velkasuhteen paheneminen voi johtaa.

Hän kommentoi kummeksuntaa herättänyttä vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Paavo Arhinmäen lausuntoa valtion velkojen takaisinmaksusta. Arhinmäki totesi lauantaina, että ”eiväthän valtiot koskaan maksa lainojaan pois, ne ottavat uusia lainoja tilalle. Tällä hetkellä Suomi saa lainaa erittäin matalilla ja kiinteillä koroilla”.

– Ihminen voi olla samalla kertaa oikeassa ja väärässä kuten Arhinmäki valtion velan suhteen. Valtio pyörittää velkapakettiaan eli ottaa uutta lainaa entisen maksamiseen. Vain korko vaihtelee. Itse asiassa se onkin koko homman ydin, Markku Eestilä kirjoittaa Facebookissa julkaistussa päivityksessään.

Eestilän mukaan on kuitenkin virheellistä väittää, että lisävelkaantuminen olisi vaaratonta.

– Jos EKP ei olisi viime vuosikymmenen puolivälistä lähtien pumpannut voitelurahaa markkinoille useita tuhansia miljardeja, olisi koko Eurooppa sekaisin joidenkin valtioiden korkeiden korkojen takia. Käytännössä näistä ongelmavaltioista tulisi maksukyvyttömiä ilman EKP:n pumppausrahaa eli kyllä se velaksi eläminen on tuhoisaa, ennemmin tai myöhemmin, Markku Eestilä sanoo.

– Paavo Arhinmäki ja Li Andersson puolustelevat valtion velanottoa sanomalla, ettei velkaa tarvitse maksaa takaisin. Näin he antavat ymmärtää, että lisävelkaantuminen on vaaratonta. Ei ole. Sitä se on teoriassa vain siinä tapauksessa, että velan suhde bruttokansantuotteeseen pysyy vakiona. Nyt ei pysy, vaan velkasuhde pahenee eli altistumme tulevaisuuden korkoriskille. Kreikka olkoon esimerkki, miten sillä tiellä käy.

Kokoomusedustajan mukaansa tällainen politiikka johtaisi loppuen lopuksi kuitenkin sopeutustoimiin.

– Paavo Arhinmäen liberaali talousnäkemys ja haluttomuus tehdä uudistuksia johtaisi enemmin tai myöhemmin leikkauksiin ja veronkorotuksiin, jolloin talouden pyörät varmuudella hidastuisivat. Eniten siitä kärsisivät Arhinmäen kannattajat. Mutta sitä Arhinmäki ei tietenkään kerro.

Ihminen voi olla samalla kertaa oikeassa ja väärässä kuten Arhinmäki valtion velan suhteen. Valtio pyörittää… Posted by Markku Eestilä on Sunday, June 21, 2020