Varoitus kotivakuutuksen ottaneille: Monille ikävä yllätys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta kehottaa varautumaan vesivahingon varalle.

Suomessa tapahtuu joka päivä noin sata vesivuotovahinkoa, kertoo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE tiedotteessaan. Jaostopäällikkö Tuomas Siirala listaa asioita, joiden avulla voi välttyä vuotovahingoilta ja vakuutusriidoilta.

Vuotovahingossa putkistoissa tai putkistoon kiinteästi kytketyissä laitteissa, kuten pyykinpesukoneissa tai astiapesukoneissa, sattuu rikkoutumisia tai vuotoja. Valtaosa Suomessa sattuvista vesivahingoista ei ole seurauksiltaan vakavia.

− Yleistä on, että keittiössä altaan ja astianpesukoneen viemäriputkisto on asennettu huonosti. Tästä selvitään useimmiten allaskaapin korjauksella ja lattian kuivatuksella. Mutta toki sadan päivätapauksen joukkoon mahtuu vakaviakin vahinkoja: jos runkoputki halkeaa ja vettä alkaa tulvia, ovat vauriot usein suuria, Siirala sanoo.

Meille FINEen tulevista kotivakuutusyhteydenotoista vähintään puolet liittyy vuotovahinkoihin. Omakotitalojen vuotovahingot ovat suhteellisen yleisiä, ja niiden korvaaminen on vakuutusyhtiöissä arkipäivää – 95 prosenttia näistä tapauksista sujuukin vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välillä kitkatta.

Siiralan mukaan hyvin yleinen riitatilanne on seuraava: laite rikkoutuu ja syntyy vuotovahinko. Kun asiaa tutkitaan tarkemmin, käykin ilmi, että laite on sijoitettu tilaan, jossa ei ole määräysten vaatimaa vedeneristystä. Niinpä vesi on päässyt helposti rakenteisiin.

Usein tämä paikka on kodin pesuhuone. Jos vedeneristys olisi ollut kunnossa, vesi olisi valunut lattiakaivoon ilman vahinkoja. Tällaista vahinkoa vuotovakuutus ei rajoitusehtojensa vuoksi korvaa, koska rakenteiden kastumisen katsotaan johtuvan rakennusvirheestä.

− Monelle vakuutuksenottajalle tämä tulee ikävänä yllätyksenä. Käytännössä kaikilla yhtiöillä on sama linja eli puutteellisesta vedeneristyksestä johtuvia vahinkoja ei korvata, Siirala sanoo.

”Tätä ohjetta jaksan ihmisille aina toistaa”

Omakotitaloissa yleiset kattovuotovahingot korvataan vakuutusehtojen mukaan vain silloin, kun vuoto johtuu myrskytuulesta tai muusta äkillisestä ja ulkoisesta syystä. Jos katto alkaa vuotaa vanhuuttaan, vahinkoa ei korvata.

− Hyvin yleinen riidanaihe sitten onkin, löytyykö tätä ulkoista syytä.

Siiralan mukaan vakuutusesitteisiin ja tuotetietoihin kannattaa tutustua kunnolla.

− Tätä ohjetta jaksan ihmisille toistaa. Ja tietenkin on hyvä kysyä, jos ei jotakin ymmärrä. Kannattaa myös muistaa, että vakuutusyhtiöllä on jo lain mukaan velvollisuus kertoa myyntilanteessa riittävät tiedot vakuutuksesta. Vakuutuksenottajan on hyvä muistaa myös oma vastuunsa eli vakuutusyhtiölle pitää aina kertoa kaikki tiedot oikein. Esimerkiksi asuinpinta-alan kanssa kannattaa olla tarkkana.

Ennen vakuutuksen ottamista kotia kannattaa tarkastella tarkoin silmin.

Vedeneristysmateriaalien lisäksi on hyvä miettiä, onko laitteet sijoitettu turvallisiin paikkoihin. Ei kannata myöskään unohtaa esimerkiksi astia- ja pyykinpesukoneen puhdistamista ja liitäntöjen tarkistamista. Vakuutuksen kannalta ongelmallisia ovat myös vääränlaiset asennukset.

−Suosittelenkin aina ammattitaitoisen asentajan käyttöä, koska kotivakuutus ei yleensä korvaa vahinkoa, jos sen aiheuttaa väärin asennettu laite, Siirala sanoo.