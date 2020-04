Varoitus koronasta: Luullaan vain Helsinki-taudiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Terhi Koulumiehen mukaan pelkästä Uudestamaasta puhuminen pahentaa tilannetta.

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies kertoo kannattavansa Uudenmaan eristyksen purkamista. Purkamisen tilalle olisi hänen mukaansa saatava koko maata koskevat rajoitukset, jotta koronavirusta ei tuudittauduttaisi mieltämään vain ”Helsinki-taudiksi”.

– Rajan avaamisen tilalle tarvitaan uusia liikkumisrajoituksia koko maahan. Pitäisi esim rajata kaupoissa ja vastaavissa tiloissa kerrallaan liikkuvien ihmisten enimmäismäärää, nyt ihmiset näyttävät asioivan kaupoissa kuin eivät olisi epidemiasta kuulleetkaan, kansanedustaja toteaa Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä.

Koulumies nostaa päivityksessään esimerkkejä ihmisistä ympäri Suomen, jotka eivät näytä piitanneen koronaviruksen vakavuudesta. Hänen mukaansa pelkästä Uudestamaasta puhuminen ”tuudittaa näköjään jotkut ihmiset maakunnissa väärään turvallisuudentunteeseen”.

Esimerkkinä hän mainitsee Ruotsin rajalla sijaitsevan Länsi-Pohjan, jossa koronavirustartuntojen ilmaantuvuus oli tiistaina peräti 89,6 tapausta 100 000 asukasta kohden. Luku on selvästi toisiksi suurin Uudenmaan jälkeen, jossa ilmaantuvuus on 117,9 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Länsi-Pohjan lukujen on arveltu selittyvän karanteenimääräysten rikkomisella sekä Ruotsin rajan läheisyydellä, sillä Ruotsin Norrbottenissa on koronatapauksia enemmän kuin Meri-Lapissa. Selvitykset osoittavat, että Ruotsista on kuitenkin tullut vain yksittäisiä tartuntoja.

– He eivät hahmota, että tartunta voi luurata siellä ihan oman paikkakunnan kuntosalilla ja kaupassa, eikä vain mystisessä, vanhojen Suomi-filmien kuvaamassa paheen pesässä, pääkaupungissa, Koulumies sanoo.

Myös kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho kiinnittää Twitterissä huomiota Länsi-Pohjan verrattain korkeisiin tartuntalukuihin.

– Jos #uusimaa eristämisen jatko arvioidaan aiheelliseksi niin eikö samalla logiikalla pitäisi eristää myös #länsipohja alue? Ihmisiä pitäisi kohdella yhdenvertaisesti ja kyseessä kuitenkin sama #korona tauti.

@MarinSanna #koronavirus #yhdenvertaisuus, Laiho tviittaa.