Varoitus koronan Tukholma-ilmiöstä – ”ensi viikosta tulee todella paha”

Tartuntojen osuus ei ole vähentynyt hiihtolomista huolimatta.

Koronaviruksen jätevesiseurantatilastot hehkuvat punaisena Tukholmassa, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Tilastojen mukaan koronaviruksen esiintyvyys näytteissä on nyt korkeampi kuin koskaan aiemmin pandemian aikana. Jätevesinäytteiden analysointiin osallistuneen Ruotsin Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun tutkijan Zeynep Cetecioglu Gurolin mukaan luvut ovat hälyttäviä.

– Virustasot nousevat nyt nopeasti. Nämä ovat korkeimmat jätevedessä mitatut tasot. Meidän tulee nyt olla erityisen varuillaan ​​hiihtoloman aikana, tutkija sanoo SVT:n jutussa.

Alueellisia koronatilastoja keränneen ja valtakunnallista tilannetta tutkineen analyytikko Ilkka Rauvolan mukaan myös Suomen luvut antavat syytä huoleen. Positiivisten tartuntojen osuus on Helsingin ja ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n alueella 3-4 prosenttia. Tartuntojen osuus ei ole vähentynyt hiihtolomista huolimatta.

– Todella ikävä havainto: hiihtolomat lakkasivat vaikuttamasta tartuntojen kasvuun, vaikka lomat ovat kesken. Nyt on syytä laittaa koulut välittömästi etään HUS:n alueella eikä jäädä odottamaan, Rauvola toteaa Twitterissä.

– Ensi viikosta tulee todella paha.

Rauvolan mukaan tilanne on huonontunut kaikissa ikäryhmissä. Tartunnat keskittyvät erityisesti Vantaan ja Helsingin alueelle. Tilastojen mukaan Vantaalla on todettu viimeisen kahden viikon aikana noin 350,5 tartuntaa sataatuhatta ihmistä kohden, Helsingissä 310,5. Sen sijaan Espoossa luku on huomattavasti pienempi, 165,3.

– Tukholmassa viruksen määrä jätevedessä on lähtenyt uskomattoman nopeaan nousuun, juuri ennen hiihtolomien alkamista. Voi olla että tämä sama ilmiö vaikuttaa nyt myös Suomessa.

– Tämä ei lupaa hyvää.

Koronaviruksen esiintymistä tutkitaan mittaamalla puhdistamattomasta jätevedestä koronaviruksen RNA:ta eli geeniperimää. RNA-testi ei kerro viruksen elinkyvystä tai tartuttavuudesta, vaan kertoo esiintyykö koronavirusta viemäriverkoston piirissä olevissa kotitalouksissa vai ei. Taudin leviäminen jätevesien kautta on epätodennäköistä, sillä virus ei säily pitkään taudinaiheuttamiskykyisenä ympäristössä.

