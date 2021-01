Varoitus koronan pitkistä oireista – ”kolme kuukautta mietti, kestääkö keho”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suuri osa koronaviruksen sairastaneista saa kuukausia kestäviä jälkioireita.

Monet koronaviruksen sairastaneet nuoret ovat kertoneet taudin aiheuttamista vakavista ja pitkään kestävistä jälkioireista.

Huhtikuussa Covid-19-infektion saanut Maria hämmästelee käsitystä, jonka mukaan vakavan taudinkuvan saisivat lähinnä iäkkäät henkilöt. Hänen mukaansa ”joskus tuntuu, että he puhuvat aivan täysin eri viruksesta”.

– Tässä yli yhdeksän kuukautta sairaana miettii, onko tämä minun nyt keskivaikea. Ottaen huomioon, että varmaan ensimmäiset kolme kuukautta mietti ympäri vuorokauden, että kestääkö keho vai kuolenko tähän vielä, Maria kirjoittaa Twitterissä.

Maria kertoo, ettei kaikkien pitkäaikaisesta koronasta kärsivien oireita ole otettu vakavasti. Osa on diagnosoitu esimerkiksi astmaksi.

Suomessa koronan sairastaneet ovat jakaneet kokemuksiaan sosiaalisen median ryhmissä.

– Pitkässä koronassa on hyvin samanlainen oireiden kierto, ja on hirveää nykyään lukea näiden uusien ryhmäläisten epätoivoa, kun on jo itse ohittanut nuo vaiheet. Sen tiedän, että joka päivä ryhmä saa uusia jäseniä. 10–25 prosenttia saa pitkän koronan, Maria jatkaa.

