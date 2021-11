Varoitus konfliktista: Balkanin tilanne räjähdysherkkä

Natolta ja EU:lta vaaditaan toimia konfliktin estämiseksi.

Konflikti Balkanilla on todennäköisesti vain ajan kysymys, jos EU ja Nato eivät puutu tilanteeseen. Näin toteavat Britannian parlamentin ylähuoneen jäsen Arminka Helić ja konservatiivien kansanedustaja Anthony Mangnall Politico-lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan.

Illmapiiri alueella on kiristynyt viime aikoina ja uskonnolliset ja etniset jännitteet kasvaneet. Kirjoittajien mukaan alueella 2000-luvulla saavutettu edistys on vaarassa murentua, koska Venäjä on sekaantunut asioihin, EU on jakautunut ja Nato heikko.

Helićin ja Mangnallin mielestä Venäjän toiminta on suurin syy epävakauden lisääntymiseen.

– Venäjä tuki Montenegron vallankaappausyritystä vuonna 2016 ja estää YK:n turvallisuusneuvostossa Kosovon kansainvälisen tunnustamisen. Venäjä on myös tukenut alueen puolisotilaallisia ryhmiä ja esittänyt avoimia uhkauksia vastauksena esityksiin Bosnian liittymisestä Natoon. Lisäksi Venäjä on pyrkinyt heikentämään Daytonin rauhansopimuksen valvonnasta vastaavan korkean edustajan toimintaa.

Natolta Helić ja Mangnall vaativat Natolta riittävää läsnäoloa alueella, jotta se toimisi ennaltaehkäisevänä pelotteena. EU:n taas pitäisi herätä uhkaan sen ulkorajoilla ja uhata epävakauden lietsojia tarvittaessa talouspakotteilla.