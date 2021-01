Varoitus kolaripiikeistä: Lumimyräkkä iskee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pelti rytisee usein tammi-helmikuussa.

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) kokoamien liikennevahinkotilastojen mukaan erityisen runsaita onnettomuuspäiviä on usein talvikuukausina.

Vuonna 2019 eniten liikennevahinkoja sattui tammikuussa, ja kaikki vuoden kymmenen vahinkomääriltään korkeinta päivää ajoittuivat tammi-helmikuulle. Tuolloin alkutalvesta oli kaikkiaan kahdeksan yli 500 vahingon päivää, kun keskimäärin vahinkoja tapahtui koko vuonna noin 270 päivässä.

– Liikennevahinkojen päiväkohtaiset piikit liittyvät usein lumisateisiin tai muutoin vaikeisiin talvisiin ajokeleihin. Myös nyt, alkuviikon ennustetuissa olosuhteissa, normaalitilanteessa voitaisiin nousta jopa näihin vahinkolukemaan, mutta koska työmatkaliikenne nyt on etätöiden vuoksi vähentynyt, toivottavasti vahinkojenkin määrä jää pienemmäksi, sanoo OTIn liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty tiedotteessa.

Sääennusteiden mukaan etenkin eteläisessä ja lounaisessa Suomessa sataa alkuviikosta poikkeuksellisen paljon lunta. Ilmatieteen laitoksen mukaan parin päivän lumikertymä voi olla useita kymmeniä senttejä. Rannikkoalueilla sadetta voi ryydittää voimakas tuuli. Varoitukset huonosta ajokelistä ovat voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosissa.

OTIn tilastot kertovat vakuutusyhtiöiden lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvaamista liikennevahingoista. Kyse on siis henkilövahingoista sekä onnettomuustilanteessa syyttömälle osapuolelle aiheutuneista omaisuusvahingoista. Enemmistö vahingoista on omaisuusvahinkoja.

– Lumisessa talvikelissä kasvaa myös risteysonnettomuuksien riski. Auraus ja tuuli voivat muodostaa tienreunaan kinoksia, mikä heikentää muiden tielläliikkujien näkyvyyttä. Risteyksiin kannattaakin tulla varovasti, koska liukkaus voi pidentää jarrutusmatkoja ja kiihdytykset sujua odotettua hitaammin, Räty toteaa.

– Muiden tielläliikkujien huomioimiseksi on myös tärkeää muistaa puhdistaa lumet auton päältä ennen liikkeellelähtöä. Jos auton katolla on paksu lumikerros, joka kiihdyttäessä tai kovassa nopeudessa lentää takana tulevan päälle, on perässä ajava hetken vailla näkyvyyttä, sanoo LähiTapiolan liikenneturvallisuudesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

Kannattaa laskea ajonopeutta

Alaviirin mukaan sakea lumisade korostaa varovaisuutta tien päällä.

– Liikenne todennäköisesti hidastuu, mikä lisää jonossa ajamista ja sitä myötä peräänajojen riskiä. Luminen ja liukas tienpinta voi heikentää renkaiden pitoa, mikä voi johtaa tieltä suistumisiin tai nokkakolareihin. Kun näkyvyyskin on heikkoa, kannattaa nyt laskea ajonopeutta ja pidentää turvavälejä, Alaviiri toteaa.

Vakuutusyhtiöissä nähdään, kuinka äkilliset säänmuutokset usein lisäävät onnettomuuksien määrää.

– Jos yöllä on yllättäen tullut runsaasti lunta, kannattaa aamulla lähteä varovaisesti liikkeelle ja mahdollisuuksien mukaan odottaa, että teitä on ehditty aurata. Myös peräkkäisinä päivinä sahaava lämpötila tai katkonainen lumisade voi lisätä onnettomuuksien riskiä: kuljettajien kannattaa nyt varautua vaihtelevaan keliin.

Viisi vinkkiä lumiseen ajokeliin

Seuraa sään ja ajokelin kehitystä. Viranomaiset eivät suotta varoittele liukkaasta tai muuten vaarallisen huonosta ajokelistä. Sääennusteiden ohella ajokelin kehitystä voi seurata esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen varoituskartasta ja viranomaisten ylläpitämästä Liikennetilanne-palvelusta.

Mukauta ajonopeutta, muista turvavälit. Talvinen ajokeli korostaa ennakoinnin merkitystä. Varaa riittävästi aikaa matkoihin, niin et suotta joudu kiirehtimään. Rauhallinen ajonopeus ja riittävät turvavälit antavat aikaa toimia yllättävissä tilanteissa.

Huolehdi, että näet ja näyt. Sankan lumisateen tai muuten heikon näkyvyyden aikana voi käyttää sumuvaloja. Varmista myös, että kaikki auton olennaiset ajovalot yleensäkin ovat päällä: nykyaikaisissa ajoneuvoissa oleva ajovaloautomatiikka ei välttämättä toimi optimaalisesti huonossa ajokelissä.

Puhdista auto lumesta. Varmista näkyvyys autosta ulos puhdistamalla tuulilasi sekä ennen liikkeellelähtöä että ajon aikana. Poista lumet auton päältä, jotta ne eivät lennä liikenteessä muiden ajoneuvojen päälle.

Varaudu matkan keskeytymiseen. Autosta tulisi aina löytyä varoituskolmio ja talvella lämmintä vaatetta. Matkassa on hyvä olla myös ensiapulaukku, heijastinliivi, otsa- tai taskulamppu ja lumilapio.