Varoitus kapinasta – mitä ISIS-leirillä tapahtuu?

Pohjois-Syyriassa sijaitsevan al-Holin pakolaisleiriltä on lokakuun aikana kantautunut runsaasti uutisia levottomuuksista. Leirillä on tällä hetkellä noin 70 000 pakolaista, joiden joukossa uskotaan olevan merkittävä määrä tappion kokeneen Isis-jihadistijärjestön kannattajia.

Viime viikolla uutisoitiin tiedoista, joiden mukaan leirillä tapahtuneet väkivallanteot ja laittomat tuomioistuimet olisivat aiheuttaneet konflikteja leirin asukkaiden ja vartioiden välillä. Leiriä valvovat kurdiviranomaiset varoittivat tuolloin, että turvallisuusjoukoilla ei ole riittävästi resursseja leirin vartioimiseen.

Tällä viikolla tilanne alueella vaikeutu entisestään, kun Turkki aloitti keskiviikkona maahyökkäyksen Syyriaan. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) arvioi Ylen haastattelussa, että Turkin hyökkäys Syyriaan lisää leirin turvattomuutta. Leiri sijaitsee noin 60 kilometrin päässä Turkin rajasta.

Syyrian SDF (Syrian Democratic Forces) julkaisi puolestaan perjantaina twitterissä videon, jonka yhteydessä se kertoi, että al-Holin leirillä Syyriassa asuvat ISIS:n jäsenten perheet ovat alkaneet mellakoida ja yrittävät paeta leiriltä. Runsaasti huomiota herättäneen videon aitoutta ei ole vahvistettu.

Samansuuntaisia tietoja on kuitenkin myös The New York Timesin Isis-kirjeenvaihtaja Rukmini Callimachilla. Hän tviittasi lauantaina videon (alla), jossa on leiriltä pakoa yrittäneitä lapsia ja naisia. Callimachin mukaan Isis tietää Turkin hyökkäyksen olevan sille mahdollisuus.

– Viimeisin tieto on SDF:n mukaan, että tämä joukko naisia saatiin kiinni pakenemasta al-Holin leiriltä, jossa on 70 000 ihmistä, joista suurin osa on Isiksen jäsenten sukulaisia. Isis ymmärtää, että Turkin hyökkäyksen aiheuttama kaaos on sille mahdolllisuus, Callimachini kirjoittaa.

Al-Holin leiriltä saatavien tietojen aitouden vahvistaminen on vaikeaa, sillä alueella on vähän luotettavia viranomaislähteitä. Lauantaina Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Lööv sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että tiedot kaaoksesta ja mellakoista ovat liioiteltuja.

Löövin mukaan leirillä näkyy, että kurdivartijoita on aiempaa vähemmän. Leirillä kuitenkaan ole hänen mukaansa tapahtunut Turkin keskiviikkona aloittaman hyökkäyksen jälkeen mitään erityistä.

Löövin mukaan myöskään kansainväliset avustusjärjestöt eivät ole poistuneet alueelta, vaikka kurdihallinnolle myötämieliset mediat ovat niin uutisoineet.

– Punainen Risti on edelleen paikan päällä. Olemme tällä viikolla pidentäneet työntekijöiden sopimuksia ensi vuoden puolelle, Lööv sanoi.

– En tiedä, kenen etua se palvelee, että tiedottaminen on tällaista, Lööv sanoo.

20. Latest development according to the SDF is that this group of women were caught trying to flee the al-Hol camp, currently holding 70,000 people, most of them relatives of ISIS members. ISIS understands that the chaos engendered by the Turkish offensive is an opportunity: pic.twitter.com/k6zvSXEElW

— Rukmini Callimachi (@rcallimachi) October 11, 2019