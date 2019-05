Varoitus kajoamisesta pääomatulon verotukseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääomaverotuksen kiristämisellä voisi olla negatiivisia vaikutuksia vuokramarkkinoihin, sanoo Suomen Vuokranantajat.

Kevään hallitusohjelmaneuvotteluissa on väläytelty myös pääomaverotuksen kiristämistä ratkaisuna valtiontalouteen. Suomen Vuokranantajat nostaa esiin kolme syytä, miksi ratkaisu ei toimi. Ensinnäkin pääomaverotuksen kiristäminen ei automaattisesti kasvata verokertymää.

Kun vuonna 2012 pääomatuloverokantaa nostettiin 2-4 prosenttiyksiköllä, veronalaisten pääomatulojen määrä tippui peräti kahdeksan prosenttia. Sen sijaan viime vuonna, kun kokonaisveroaste laski, kokonaisverokertymä kasvoi yli kaksi prosenttia.

Pääomatuloveroa on jatkuvasti kiristetty. Vuonna 1995 pääomatuloverokanta oli 25 prosenttia, kun nykyisin vero on korkeimmillaan 34 prosenttia. Yhteisövero on puolestaan laskenut samasta 25 prosentin tasosta 20 prosenttiin.

Toiseksi Vuokranantajien mukaan asuntosijoittamisessa pääomaverotuksen kiristäminen kannustaisi yhtiömuotoiseen sijoitustoimintaan, jonka verokanta on alempi ja tällöin verokertymä pienenisi.

Pääomatuloverokantaa nostamalla kannustettaisiin erityisesti laajempaa asuntosijoittamista harjoittavia yksityishenkilöitä siirtymään osakeyhtiömuotoiseen toimintaan. Osakeyhtiöitä verotetaan yhteisöveroprosentin mukaan, joka on pääomatuloveroprosenttia alempi. Näin valtion verotulot pienenisivät.

Kolmanneksi pääomaveron kiristys voi myös kannustaa asuntosijoittajia luopumaan asuntosijoitustoiminnasta tai nostaa vuokratasoja. Näin pääomaverotuksen kiristäminen vaikeuttaisi entisestään kireää asuntotilannetta.

– Verotuksella on merkittäviä vaikutuksia myös Suomen asuntomarkkinoihin. On tärkeää, että päätöksentekijät tiedostavat tämän tehdessään hallitusohjelmaa, Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva sanoo.