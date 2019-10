Varoitus kaaoksesta: Irak valumassa sisällissotaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yli sadan ihmisen arvioidaan kuolleen ja yli 6000 loukkaantuneen lähes viikon kestäneissä mielenosoituksissa.

Tutkijan mukaan Irakin turvallisuusjoukkojen väkivaltaiset toimet mielensoittajia vastaan voivat eskaloida tilannetta entisestään, jos mielenosoittajat vastaavat tähän samalla mitalla, kertoo The Wall Street Journal.

– Tässä on tavallaan nähtävissä pilkahduksia Syyrian sodan alkuvaiheista. Ei ole poissuljettua, että tilanne huononee ja muuttuu sisällissodaksi, sanoo Singaporen kansallisessa yliopistossa työskentelevä Lähi-itään erikoistunut tutkija Fanar Haddad.

Yli sadan ihmisen arvioidaan kuolleen ja yli 6000 loukkaantuneen lähes viikon kestäneissä mielenosoituksissa Irakin pääkaupungissa Bagdadissa ja maan eteläosissa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Irakin sisäministeriön tiedottaja Saad Maan kiisti turvallisuusjoukkojen ampuneen kohti mielenosoittajia. Hänen mukaansa ”pahantahtoiset tahot” ovat lietsoneet väkivaltaisuuksia ja tulittaneet sekä mielenosoittajia että poliiseja.

Silminnäkijähavaintojen mukaan turvallisuusjoukkojen ja tarkka-ampujien oli nähty ampuvan kohti mielenosoittajia. Tulitus ei ollut summittaista, sillä suurin osa perjantaina kuolleista oli saanut osumia päähänsä tai sydämen alueelle.

Bagdadin lisäksi mellakoita on järjestetty myös muissa Etelä-Irakin kaupungeissa. Ainakin kahdeksan turvallisuusjoukkojen jäsentä tai poliisia on kuollut ja 1200 loukkaantunut.

Irakin pääministeri Adel Abdul-Mahdi ilmoitti uusista toimista, joilla vastataan muun muassa työttömyyttä, korruptiota ja julkisia palveluita koskeviin vaatimuksiin. Pääministerin mukaan vähävaraisille tarjotaan uusia asuntoja, työttömyysetuuksia korotetaan ja ammatillista koulutusta laajennetaan.

Pääministeri varoitti viime perjantaina televisiopuheessaan, että vuoden vanhalla hallituksella ei ole käytössään ”taikatemppuja”, joiden avulla mielenosoittajien huolet ja ongelmat voitaisiin ratkaista.

Pääministerin mukaan ongelmien ratkaiseminen vie aikaa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Ei ole olemassa taikatemppuja, eikä hallitus voi saavuttaa kaikkia unelmia ja tavoitteita yhdessä vuodessa, jos niitä ei ole saatu aikaan vuosikymmenten kuluessa.

– Me emme luoneet työttömyyttä. Me emme myöskään tuhonneet kulunutta infrastruktuuria. Me perimme tämän kaiken.