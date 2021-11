Varoitus joulukaaoksesta: EU-kiista voi jumiuttaa Britannian satamat

EU:n ja Britannian välit ovat viime aikoina jälleen kiristyneet, ja jopa kauppasodan puhkeamista on pidetty mahdollisena. Kiistan taustalla on Britannian tyytymättömyys Pohjois-Irlannin tullitarkastuksiin, ja maan onkin uhannut ottaa käyttöön Brexit-sopimuksen artiklan 16. Käytännössä tämä tarkoittaisi Britannian yksipuolista irtautumista sopimuksen Irlantia koskevista ehdoista.

EU on todennut ryhtyvänsä tarvittaessa vastatoimiin.

EU-maa Irlannin ja Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin raja on sopimuksen mukaan pysyttävä avoimena. Muualta Britanniasta Pohjois-Irlantiin saapuvat tuotteet on tarkastettava, ja juuri tämä on herättänyt brittihallituksessa tyytymättömyyttä.

Nyt Britannian EU-kauppakamarin johtaja Tom Parker varoittaa kauppakonfliktin eskaloitumisen voivan johtaa suuriin ongelmiin toimitusketjuissa juuri joulun alla, Sky News uutisoi. Parker muistuttaa Britannian uhanneen artikla 16 käyttöön ottamisella jo pidemmän aikaa, joten EU:n mahdollisista vastatoimista on unionin johtajien keskuudessa jo ehditty keskustella.

EU saattaa ryhtyä koviin toimenpiteisiin, Parker arvioi.

– Jos Britannia ottaa käyttöön artiklan 16, luulen että yksi EU:ssa väläytetyistä vaihtoehdoista olisi käytännössä EU:n ja Britannian välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen purkaminen, hän sanoo.

Tämä olisi Parkerin mukaan kaikkein rajuin vaihtoehto.

– Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi tariffien määrääminen joillekin Britannian toimittamille tuotteille, he voivat myös tehdä kaupasta käytännössä hankalampaa jumiuttamalla satamat tarkastuksin.

– Tämä johtaisi ongelmiin toimitusketjuissa, ja näin joulun alla tämä olisi kaikille vahingollista, Parker sanoo Sky Newsille.

Tom Parker, president of the British Chamber of Commerce EU, says there could be "potentially major" consequences if the UK triggers Article 16 and suspends the NI protocol which could see problems with the supply chain just ahead of Christmas. https://t.co/I6NQtGbQLE pic.twitter.com/gU9FYAqIRo

— Trevor Phillips on Sunday (@RidgeOnSunday) November 7, 2021