Varoitus ISIS:n paluusta: 20000 taistelijaa, miljoonia kassassa

Kurdijohtajan mukaan terroristijärjestö on nyt voimakkaampi kuin ennen nousuaan 2014.

Pohjois-Irakin kurdialueen pääministeri Masrour Barzani varoittaa ääri-islamistisen ISIS-terroristijärjestön uudesta noususta.

Hänen mukaansa järjestöllä on tällä hetkellä Irakissa ja Syyriassa jopa 20 000 taistelijaa. YK arvioi viime vuonna ISIS:n varallisuudeksi noin 280 miljoonaa euroa.

– ISIS on edelleen hyvin toimintakykyinen. Kyllä, he ovat menettäneet suuren osan johtajistaan ja taitavista sotilaistaan. Mutta he ovat myös saaneet lisää kokemusta ja värvänneet uusia ihmisiä ympärilleen. Heidän luomaansa uhkaa ei tulisi ottaa kevyesti, Masrour Barzani sanoo Atlantic -lehdelle.

Hän huomauttaa, että määrä on kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2014, jolloin ISIS aloitti valloitusretkensä Irakissa ja Syyriassa ja ilmoitti ”kalifaatin” perustamisesta.

Järjestö menetti kansainvälisen sotilasoperaation myötä 40 prosenttia maa-alastaan vuoteen 2016 mennessä. Sen viimeiset linnakkeet tuhottiin pääasiassa Yhdysvaltojen tukemien kurdijoukkojen johdolla maaliskuuhun 2019 mennessä.

ISIS on käynyt ”kalifaatin” romahduksen jälkeen sissisotaa pienillä yksiköillä ja kehottanut kannattajiaan terrori-iskuihin ulkomailla.

Barzanin mukaan järjestön veteraanitaistelijat toteuttavat kuukausittain noin 60 pommi-iskua tai muuta hyökkäystä Irakin turvallisuusjoukkoja ja kilpailevia ryhmittymiä vastaan.