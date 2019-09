Varoitus ISIS-vankien paosta – ”valmistelu käynnissä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA painostaa Euroopan maita kotiuttamaan jihadistiliikkeeseen liittyneitä kansalaisiaan.

Syyrian ja Irakin suurille vankileireille sijoitettujen Isis-taistelijoiden pelätään pakenevan, kertoo uutissivusto ABC News.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on varoittanut tästä. Hän uhkasi viikko sitten vapauttaa Isis-taistelijat Euroopan rajoille, jos maat eivät kotiuta jihadistiliikkeeseen liittyneitä kansalaisiaan.

USA:n ulkoministeriön terrorismin vastainen koordinaattori Nathan Sales nosti asian esille tämän viikon tiistaina. Hän ei kuitenkaan kertonut, aikooko Yhdysvallat toteuttaa presidentti Trumpin uhkauksen.

– On mahdotonta ennustaa, miltä tilanne Syyriassa näyttää huomenna, saati sitten kahden tai kuuden kuukauden kuluttua, Sales sanoo.

Institute for the Study of War -ajatushautomon tuoreen raportin mukaan Isis ”valmistautuu vapauttamaan uskolliset taistelijat ja seuraajat vankiloista ja pakolaisleireiltä”.

Isisin kerrotaan keräävän rahaa ja organisoivan joillakin leireillä. Yksi näistä leireistä on Pohjois-Syyriassa sijaitseva al-Hol, jossa asuu noin 70 000 Isisin hävitetystä kalifaatista tullutta ihmistä. Suurin osa heistä on naisia ja lapsia.

Yhdysvaltalaisten virkamiesarvioiden mukaan kurdijoukkojen valvomilla vankileireillä on kahdeksan tuhannen irakilais- ja syyrialaistaistelijan lisäksi noin kaksituhatta ulkomaalaistaistelijaa.

Sales kertoo kuulleensa ”huolestuttavia raportteja” muun muassa al-Holin leiristä ja nähneensä ”useita pakoyrityksiä viime kuukausien aikana, minkä vuoksi palautusten toteuttamisella on kiire”.

Yhdysvallat on vaatinut kuukausien ajan eri maita palauttamaan Isisiin liittyneitä kansalaisiaan.

– Jossain vaiheessa minun on todettava, että ”olen pahoillani, joko otatte heidät takaisin tai me vapautamme heidät rajoillenne”, presidentti Trump sanoi viime viikon perjantaina.

– He ovat pääosin lähtöisin Euroopasta, ja me olemme tehneet heille (Euroopan maille) suuren palveluksen. Heidän pitää päättää. Muuten vapautamme heidät (vangit) rajoillenne.