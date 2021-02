Varoitus hotelleista: Virus voi levitä karanteenissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Arvostelijoiden mukaan vain tietyt ilmanvaihdon järjestelmät soveltuvat.

Maanantaina voimaan astuneiden tiukempien matkustusrajoitusten myötä kaikkien riskimaista saapuvien on siirryttävä Britanniaan saapuessaan kymmenen päivän pakkokaranteeniin.

Karanteenin hinta on noin 2000 euroa aikuista kohden. Ohjelmaan on ilmoittautunut tähän mennessä 16 hotellia, joiden kapasiteetti on vajaat 5000 huonetta.

London Hotel Group -ketjun toimitusjohtaja Meher Nawab on varoittanut karanteenihotellien mahdollisesta tartuntariskistä. Monien lentokenttähotellien ilmanvaihto perustuu keskitettyyn kiertoon, jonka epäillään johtaneen lukuisiin henkilökunnan ja vieraiden tartuntoihin muissa maissa. Kaikkien hotellihuoneiden ikkunoita ei saa avattua ilmanvaihdon tehostamiseksi.

Sunday Telegraph -lehden julkaiseman sähköpostin mukaan hotellijohtaja arvioi hallituksen valinneen monia karanteeneihin sopimattomia hotelleja. Sopivimpia olisivat sellaiset, joiden jokaisessa huoneessa olisi oma ilmastointilaite.

Terveysministeri Matt Hancockin mukaan karanteenijärjestelmä toimi sujuvasti jo maanantaina ensimmäisten vieraiden saapuessa hotelleihin. Rajavartiolaitos on erottanut 33 riskimaasta saapuvat muista matkustajista. Listalla ovat muun muassa Portugali, Brasilia ja Etelä-Afrikka.