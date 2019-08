Varoitus Hongkongille – ”Kiina iskee varoittamatta”

Kiinan valtionmedia lähetti Hongkongin mielenosoittajille selkeän viestin, kertoo uutissivusto CNBC.

Valtiollinen Global Times -lehti jakoi Twitterissä maanantaina videon, jossa Kiinan puolisotilaallisia poliisijoukkoja kootaan Shenzhenin kaupunkiin Hongkongin rajalle.

Kiinan kommunistisen puolueen The People’s Daily -lehti jakoi Kiinan sosiaalisissa medioissa kannanoton, jonka mukaan Kiinan poliisijoukot ovat valmiina hoitamaan mellakoihin, väkivaltaan, rikoksiin ja terrorismiin liittyviä turvallisuusongelmia.

Global Times jakoi tiistaina somessa kiinankielisen viestin: ”Jos Hongkongin mellakoijat eivät kykene lukemaan viestiä Shenzheniin kerääntyvistä Kiinan poliisijoukoista, niin he kerjäävät itsetuhoa, viestissä todetaan CNBC:n käännöksen mukaan.

– Kiina antaa ymmärtää, että se saattaa lähettää paikalle asevoimansa tai antaa käskyn suorasta väliintulosta, mutta Kiina ei halua tehdä niin, arvioi Lowy Institute -ajatushautomon johtaja Ben Bland.

– Peking toivoo, että mielensoittajat pelästyvät viestejä ja perääntyvät. Mutta jos ja kun Peking päättää lähettää joukkoja Hongkongiin, he eivät ilmoita siitä etukäteen, Aasian politiikkaan erikoistunut Bland sanoo CNBC:lle.

Hänen mukaansa tilanne on nyt kriittinen, koska Hongkongin mielenosoittajilla ja Pekingillä ei ole tällä hetkellä juuri ollenkaan yhteisiä intressejä.

– Vaikka Kiinan johto ei halua lähettää asevoimia paikalle, he ovat valmiita tekemään niin, jos heidän on pakko.

Hongkongin entinen ex-kuvernööri Chris Patten sanoi tiistaina, että Kiinan väliintulo johtaisi katastrofiin.

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam puhui medialle varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa. Hänen mukaansa mielenosoittajat työntävät Hongkongia ”kuiluun” ja yrittävät tuhota lain ja järjestyksen.

Lam vetosi mielenosoittajiin ja pyysi tilanteen rauhoittamista.

Mielenosoittajat ovat vaatineet Lamin eroa. Hän sivuutti kysymykset, joissa tiedusteltiin, aikooko hän erota.

Mielenosoitukset alkoivat Hongkongissa kesäkuun alussa. Protestit alkoivat kiistellystä lakialoitteesta, joka olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan.

Hongkong on Kiinan erityishallintoalue. Se oli pitkään Britannian hallinnassa. Hongkong siirtyi 1997 Kiinan hallintaan yksi maa, kaksi järjestelmää -periaatetta soveltaen.

The People’s Armed Police have been assembling in Shenzhen, a city bordering Hong Kong, in advance of apparent large-scale exercises, videos obtained by the Global Times have shown. https://t.co/3KgaXeHw3C pic.twitter.com/YXAORMay0W

— Global Times (@globaltimesnews) August 12, 2019