Varoitus alueiden virusluvuista: Syytä olla huolissaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Positiivisissa näytteissä on jopa 4,3-kertainen hyppy.

Uusien koronatartuntojen määrä on Suomessa jälleen kasvussa. Maassa on todettu viimeisen seitsemän vuorokauden aikana (2.1.2021-9.1.2021) yhteensä 1989 uutta koronavirustartuntaa. Keskimäärin uusia tartuntoja on tullut noin 280 kappaleen päivävauhdilla.

Alueellisia koronatilastoja keränneen ja valtakunnallista tilannetta tutkineen analyytikko Ilkka Rauvolan mukaan luvuista voidaan nähdä, että marraskuun lopussa alkanut tartuntojen hienoinen lasku on pysähtynyt. Hänen mukaansa useissa maakunnissa positiivisten tartuntojen määrä koronavirustesteissä on joulun jälkeen räjähdysmäisesti noussut.

– Suomen epidemia 9.1.2021: tartuntojen määrä on tänään noussut nopeasti useissa sairaanhoitopiireissä. Uusien tartuntojen keskimääräinen kasvu (sininen viiva) nousi korkeimmalle tasolle marraskuun epidemian huipun (30.11.) jälkeen, Rauvola tviittasi myöhään lauantai-iltana.

Eniten positiivisten testien osuus on kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä positiivisten osuus on 4,3-kertaistunut joulun jälkeen ja on nyt Rauvolan mukaan lähestymässä syksyn epidemian korkeinta tasoa.

– Ei ihme, että siellä ollaan huolestuneita, Rauvola katsoo.

Koronan ilmaantuvuus on noussut Pohjois-Pohjanmaan lisäksi reilusti muun muassa Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa sekä Kymenlaaksossa, jossa hiljattain todettiin löytyneen koronaviruksen uutta tarttuvampaa muunnosta. Kaikissa sairaanhoitopiireissä ilmaantuvuus on noin kolminkertaistunut joulun jälkeen.

– Kymenlaaksossa testataan vähiten koko maassa suhteessa väestöön, oli uutta varianttia tai ei, Rauvola sanoo.

– Myös Kymenlaakson positiivisten osuus on maan huonoin. Joulun jälkeinen nousu on ollut nopea.

Rauvolan mukaan koko Suomen mittakaavassa koronavirusepidemia näyttää laantuneen, vaikka totuus on toinen.

– Koko maassa 7 päivän ilmaantuvuus on vähentynyt pääasiassa sen vuoksi, että väkirikkailla alueilla se on vähentynyt. Mutta nyt HUS-alueellakin 7 päivän ilmaantuvuus on ruvennut nousemaan. 14 päivän ilmaantuvuudesta käännettä ei huomaa, hän sanoo.

Pohjois-Pohjanmaalla positiivisten osuus on 4.3-kertaistunut joulun jälkeen ja on nyt lähestymässä syksyn epidemian korkeinta tasoa. Ei ihme, että siellä ollaan huolestuneita.

13/x pic.twitter.com/NvIByU6wnB — Ilkka Rauvola (@jukka235) January 9, 2021