Varoitus ajokelistä: Näin myrsky nyt etenee

Tänään lunta sataa 5-10 senttiä lisää ja ajokeli on suuressa osassa maata erittäin huono.

– Valtteri-myrsky on tuonut etelään reilusti lunta. Lumipeitteen paksuus on kasvanut viimeisen vuorokauden aikana jopa 20-30 cm. Tänään lunta sataa vielä 5-10 cm lisää, kertoo Foreca Twitterissä.

Myrskyn ja lumisateiden painopiste siirtyy tänään lännestä itään.

Ajokeli on tänään maan etelä- ja keskiosissa erittäin huono lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi. Eniten lunta sataa Helsingistä Kymenlaaksoon ulottuvalla vyöhykkeellä. Illalla lumisade alkaa hiljalleen heiketä.

Sähköyhtiö Caruna arvioi Ylelle että Valtteri on ollut ”hyvin kevyt” myrsky.

– Esimerkiksi Aila-myrsky vuonna 2020 oli huomattavasti pahempi. Silloin sähkökatkoja oli kymmeniä tuhansia. Myös viime kesän Paula-myrsky aiheutti enemmän vaurioita, Carunan käyttötoiminnon johtaja Jörgen Dahlqvist sanoo.

Dahlqvistin mukaan Valtterista on selvitty ennakoitua helpommalla, koska lämpötila on pysytellyt aivan rannikkoa lukuunottamatta pakkasen puolella. Puita sähkölinjoille taivuttavaa raskasta lunta on ollut pelättyä vähemmän.

Sähköttä on tällä hetkellä noin 2000 kotitaloutta. Eniten sähkökatkoja on ollut Salon seudulla.

Merivartiosto kehottaa merellä liikkujia varovaisuuteen. Ahvenanmaalla on mitattu tuulen nopeudeksi jopa 30 metriä sekunnissa.

Huomenta! #Valtteri-myrsky on tuonut etelään reilusti lunta. Lumipeitteen paksuus on kasvanut viimeisen vuorokauden aikana jopa 20-30 cm. Tänään lunta sataa vielä 5-10 cm lisää. #talvi #lumipyry

Hyvää huomenta! Tänään luvassa lunta ja myrskytuulia. Hetki sitten #Ahvenanmaa n Märket tuulenpuuskia jopa 30 m/s. Olkaa varovaisia!

God Morgon! Idag utlovas nederbörd och stormvindar. För en stund sedan blåste det 30 m/s i byarna på #Märket, #Åland. Ta det försiktigt! pic.twitter.com/Foo268GubW — Merivartiosto – LSMV (@meriraja) January 30, 2022