Varoita lapsia tästä kasvista – IL: Tappaa parissa tunnissa

Karhunputkea muistuttava myrkkykeiso voi aiheuttaa kuoleman muutaman tunnin kuluessa.

Suomen luonnossa esiintyy kasveja, jotka voivat olla syötynä tappavan myrkyllisiä. Näitä ovat muun muassa myrkkykatko, myrkkykeiso, näsiä, ukonhatut ja jättiputki.

Iltalehden haastattelema Luonnontieteellisen keskusmuseon emeritusprofessori Pertti Uotila painottaa, että ihmisten tulisi syödä vain tuntemiaan kasveja ja marjoja.

Erittäin myrkyllinen myrkkykatko voi aiheuttaa halvaantumisen, joka alkaa jaloissa tuntuvana tunnottomuutena. Hengityselimistön lamaantuminen voi johtaa kuolemaan.

Koiranputkea muistuttavan kasvin tunnistaa punatäpläisestä varresta. Kasvin haju on epämiellyttävä.

– Myrkkykatko on entinen kyläkasvi. Niitä on ollut pihapiireissä, joutomailla ja tunkioilla, mutta nykyään se on aika harvinainen, Uotila toteaa.

Suomen kasveista ehkä vaarallisin on karhunputkea muistuttava myrkkykeiso. Rantakasvin myrkyllisin osa on sen juurakko.

Kasvi aiheuttaa epilepsian tapaisen oireyhtymän, joka voi johtaa hengityselimistön lamaantumiseen muutaman tunnin kuluessa. Myrkkykeiso on aiheuttanut usein karjaeläinten kuolemia.

– En kuitenkaan muista, että myrkkykeiso olisi Suomessa vuosikymmeniin aiheuttanut ihmisille myrkytyksiä, Uotila pohtii.