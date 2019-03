”Varmin tapa tukahduttaa talouskasvu on nostaa veroja”

Veronkorotukset ovat tie pitkään ja syvään taantumaan, sanoo Risto E. J. Penttilä.

– Miksi rahat eivät riitä? Miksi vanhusten ja lasten palvelut ovat rempallaan? Koska Suomen talous on samankokoinen tänään kuin se oli reilut kymmenen vuotta sitten, Risto E. J. Penttilä (kok.) kirjoittaa verkkosivuillaan.

Hän toteaa, että jos ei ole kasvua, ei ole verotuloja.

– Jos ei ole verotuloja, ei ole laadukkaita julkisia palveluja. Niin yksinkertaista se on. Nyt Suomen talous kasvaa. Ei pilata tätä. Varmin tapa tukahduttaa vauhtiin päässyt talouskasvu on nostaa veroja, Penttilä sanoo.

Hänen mukaansa veronkorotuksista iskevät vanhuksiin, sairaisiin ja lapsiin.

– Juuri niihin ryhmiin, joita kaikki puolueet haluavat aidosti auttaa. Entä opiskelijat? Mikä on veronkorotusten vaikutus heihin? Kun ei ole kasvua, ei ole työpaikkoja.

Penttilän mukaan, jos haluamme pitää huolta vanhuksista ja lapsista, on alennettava veroja.

– Jos haluamme, että nuorilla on töitä, on meidän alennettava veroja. Jos haluamme, että yritykset pystyvät investoimaan ilmaston kannalta myönteisiin ratkaisuihin, on meidän alennettava veroja. Jos haluamme estää keskiluokan kurjistumisen, on meidän alennettava veroja.

Penttilän mielestä tärkeintä on jatkaa kokonaisveroasteen alentamista, velkaantumisen taittamista, työmarkkinoiden vapauttamista, työllisyysasteen nostamista.

– Veronkorotukset ovat tie pitkään ja syvään taantumaan, hän varoittaa.