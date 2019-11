Varma lopettaa sijoittamisen hiilivoimaloihin ja öljynporaukseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eläkeyhtiö uusii ilmastotavoitteensa, koska päästöjä pitää vähentää paljon oletettua nopeammin.

Eläkevakuutusyhtiö Varma muuttaa sijoitussalkkunsa hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja lisää painoarvoa ilmastonmuutoksen etenemistä hillitseville sijoituskohteille.

– Kuluneen vuoden aikana on selvinnyt, että päästöjen vähentämisen tulee tapahtua paljon oletettua nopeammin, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan rajatuksi kahteen asteeseen. Koska ilmastonmuutoksen etenemisestä ja vaikutuksista on tullut lisää tietoa, myös meidän täytyy uusia ilmastotavoitteemme, Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo.

Osakesijoituksissa öljynporaus suljetaan pois vuonna 2030, ja jo vuonna 2025 Varma sitoutuu poistumaan hiilisijoituksista. Ilmastoriskien vuoksi sijoituskohteena oleva yhtiö voidaan laittaa myös erityisseurantaan, jolloin Varma luo tätä varten vaikuttamisprosessin nopeuttaakseen hiilitoiminnan alasajoa.

– Tavoitteenamme on, että vaikuttamisprosessien kohteena olevien yhtiöiden hiilivoimalat on suljettu vuoteen 2030 mennessä. Emme näe tulevaisuutta hiileen perustuvalle sähköntuotannolle, vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela sanoo.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntijan Olli Tiaisen mielestä muiden suomalaisten suursijoittajien sekä valtion omistajaohjauksen tulisi ottaa mallia Varman päätöksestä.

– Varman päätös on vahva viesti erityisesti Fortumille, jonka on suljettava Uniper-kauppojensa mukana tulleet hiilivoimalat nopeasti ja viimeistään vuoteen 2030 mennessä, jos meinaa pysyä Varman salkussa. Tällä hetkellä Fortumin linjaukset ovat kaukana tästä, Tiainen toteaa tiedotteessaan.

Varma on Fortumin kolmanneksi suurin omistaja. Fortumilla on Uniper-oston myötä Saksassa seitsemän hiilivoimalaa, joista yksi on vielä rakenteilla.