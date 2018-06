Varhaiskasvatuslaki: ”Ensi kertaa lähtökohtana lapsen etu”

Kokoomusedustajien mielestä panostus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen on tärkeää työtä tasa-arvon ja tulevaisuuden eteen.

Sivistysvaliokunnan kokoomuslaiset edustajat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatuksen aseman parantamisesta. Valiokunta sai tiistaina valmiiksi mietintönsä uudesta varhaiskasvatuslaista.

Laissa varmistetaan varhaiskasvatuksen laatu henkilöstörakenteen muutoksella.

– Jatkossa kaksi kolmasosaa kaikesta varhaiskasvatuksen henkilökunnasta on korkeasti koulutettuja, joko kasvatustieteiden kandidaatteja tai varhaiskasvatuksen sosionomeja. Henkilöstön koulutus- ja osaamistason nosto parantaa varhaiskasvatuksen laatua. Samalla myös pedagogisen koulutuksen saaneiden työntekijöiden osuus kasvaa, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sari Multala kertoo tiedotteessa.

Uuteen henkilöstörakenteeseen siirrytään pitkän siirtymäajan jälkeen vuonna 2030. Pitkä siirtymäaika mahdollistaa joustavan ja hallitun muutoksen.

Multala kertoo Twitterissä olevansa tyytyväinen siihen, että vihdoin varhaiskasvatuslaissa on lähtökohtana lapsen etu.

Ensi kertaa lain lähtökohtana lapsen etu. Mietinnössä vahvasti esillä joustavat opintopolut, ruotsin- ja viittomakieliset, henkilömitoituksen tilapäisiin poikkeamiin puuttuminen ja jatkokehitystarpeina mm. tuen määrittely. Kiitos @sarisarkomaa @vahasalo @timoheinonen #kokoomus — Sari Multala (@SariMultala) June 19, 2018

Kokoomusedustaja Raija Vahasalon mukaan on erittäin tärkeää saada varhaiskasvatus tiukemmin osaksi koulujärjestelmää.

– Panostaminen lasten varhaisiin vuosiin ja varhaiskasvatuksen laatuun on ensiarvoisen tärkeää. Uusi laki vahvistaa tätä kehitystä. Suomalainen varhaiskasvatus on vaikuttavaa ja tasaa muun muassa erilaisista taustoista tulevien lasten lähtötasoeroja tehokkaasti, Vahasalo toteaa.

Varhaiskasvatuslaki antaa eri koulutustaustaisille koulutuksen ammattilaisille mahdollisuuden omien vahvuuksiensa ja parhaan osaamisensa hyödyntämiseen.

– Yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien tarve kasvaa uudistuksen myötä. Jo tällä hallituskaudella koulutusmääriä on kasvatettu ja yliopistoille myönnetty tähän lisärahoitusta. Nyt on tärkeää turvata se, että meillä on riittävä määrä yliopistokoulutettuja lastentarhanopettajia tekemään tärkeää työtään. Laadukas, moniammatillinen varhaiskasvatus on parasta mahdollista tasa-arvotyötä tuleville sukupolville, Sari Sarkomaa pohtii.