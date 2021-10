Varaus koronarokotuksen kolmanteen annokseen auki Helsingissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronarokotuksen kolmannen annoksen saavat nyt 60 vuotta täyttäneet ja vakavalle koronavirustaudille alttiit ryhmät.

Myös laitoksissa ja hoivakodeissa asuvat saavat kolmannen rokoteannoksen. Heidät rokotetaan paikan päällä.

Kolmas rokoteannos voidaan antaa aikaisintaan kuusi kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen. Varaa siis kolmannen annoksen rokotusaika siinä vaiheessa, kun on kulunut vähintään kuusi kuukautta toisesta rokoteannoksesta.

Esimerkiksi 80–84-vuotiaiden rokotukset alkoivat Helsingissä 8.2.2021. Kolmansilla annoksilla rokottaminen alkaa tälle ikäryhmälle 3.11.

Keskistetyt rokotuspisteet ovat 1. marraskuuta lähtien auki maanantaista torstaisin kello 8.15-18 sekä perjantaina kello 8.15-16. Keskistetyt rokotuspisteet ovat Jätkäsaaressa, Kannelmäessä, Myllypurossa ja Malmilla.

Influenssarokotukset alkavat 1. marraskuuta. Maksuttoman influenssarokotuksen saavat riskiryhmiin kuuluvat sekä heidän lähipiirinsä. Influenssarokotukseen täytyy varata aika. Nopeimmin ajan voi varata osoitteessa influenssarokotus.hel.fi. Ajan voi varata myös soittamalla numeroon 09 310 46300 arkisin kello 8-16.

Jos haluaa samalla käynnillä kausi-influenssarokotuksen ja koronarokotuksen kolmannen annoksen, niin se on mahdollista kunhan koronarokotuksen toisesta annoksesta on kulunut kuusi kuukautta ja kuuluu ryhmiin, jotka nyt saavat kolmannen rokoteannoksen. Tällöin riittää, että on varannut ajan influenssarokotukseen. Koronarokotukseen ei siis tarvitse varata erikseen aikaa. Influenssa- ja koronarokotukset annetaan samoilla rokotuspisteillä.

Korona- ja influenssarokotusten puhelinajanvarauksessa on ruuhkaa. Helsingin kaupunki suosittelee siksi varaamaan ajan kolmanteen koronarokotukseen ja influenssarokotukseen verkossa osoitteessa koronarokotus.hel.fi sekä influenssarokotus.hel.fi.