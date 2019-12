Varasti pankista rahaa – näin esitteli somessa setelinippuja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rahojen katoaminen havaittiin poliisin huomattua elvistelykuvat Facebookissa.

29-vuotias Arlando Henderson on saanut 34 syytettä muun muassa petoksista ja varkauksista vietyään työnantajaltaan Wells Fargolta pienissä erissä yhteensä 88 000 dollaria.

Arlando Henderson pääsi työssään käsiksi pankkiasiakkaiden holviin tekemiin talletuksiin. Miehen some-tilit ovat täynnä valokuvia, joissa hän poseeraa kalliissa vaatteissa setelinippujen, timanteilla koristetun kultakellon ja uuden Mercedes-Benzin kanssa.

Seteliniput koostuivat 100 dollarin seteleistä. Hän peitteli tekojaan väärentämällä merkintöjä pankin tilikirjoihin.

Henderson on toiminut rap-muusikkona taiteilijanimellä Aceey4oez. Hänen suosimassaan t-paidassa on teksti Ain’t Wit Being Broke.

Tapauksen jäljille päästiin poliisin havaittua valokuvat Facebookissa ja kiinnostuttua rahojen alkuperästä.