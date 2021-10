Varapresidentti pitää USA:n historiaa häpeällisenä

Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris on korostanut eurooppalaisten tutkimusmatkailijoiden ja uudisasukkaiden aiheuttamia tuhoja Amerikan mantereella.

Hänen mukaansa maan ”häpeällistä menneisyyttä” ja 500 vuotta sitten alkanutta alkuperäisasukkaiden ”tuhon aaltoa” on käsiteltävä aiempaa enemmän.

– Vuodesta 1934 lähtien Yhdysvallat on nostanut lokakuussa esiin eurooppalaisten tutkimusmatkailijoiden tekemän matkan Amerikan rannikolle. Mutta tämä ei ole koko tarina, Harris sanoi Amerikan alkuperäisväestöä edustavan NCAI-kansalliskongressin tilaisuudessa Oregonissa.

Presidentti Joe Biden on kutsunut 12. lokakuuta pidettävää Kolumbuksen päivää ensimmäistä kertaa ”alkuperäiskansojen päiväksi”. Juhlapäivänä on perinteisesti muistettu tutkimusmatkailija Kristoffer Kolumbusta ja Amerikan mantereen löytämistä.

– Nuo tutkimusmatkailijat aloittivat tuhon aallon alkuperäisheimojen keskuudessa. He syyllistyivät väkivaltaan, maa-alueiden varastamiseen ja tautien levittämiseen, Kamala Harris totesi.

Hänen mukaansa Bidenin hallinto aikoo työskennellä sukupolvien ajan jatkuneiden vääryyksien korjaamiseksi. Tilastojen mukaan alkuperäisväestöön kuuluvat ovat todennäköisemmin vähävaraisia, työttömiä ja kärsivät monista sosiaalisista ongelmista.

.@VP Kamala Harris joined tribal leaders and allies today at #NCAIANNUAL21 to share her commitment to speaking the truth about our nation’s history and outline the administration’s plans to invest in tribal communities.

Watch the Vice President’s Remarks! https://t.co/9ic71J7J8n

— National Congress of American Indians (@NCAI1944) October 13, 2021