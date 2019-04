Varakkaimpien varojen sosialisointi riittäisi julkisiin menoihin vuodeksi

Ekonomisti Juha Itkosen mukaan sosialisoinnilla voisi olla ’epätoivottuja sivuvaikutuksia’.

Taloustieteen tohtori Juha Itkosen laskelman perusteella nykyisen suuruinen julkinen sektori ei pötkisi pitkälle kaikkein varakkaimpien suomalaisten varallisuuden sosialisoinnilla.

– Laskeskelin, että jos Suomessa suurituloisimmalta kymmenykseltä (268 000 kotitaloutta) sosialisoisi varallisuuden, joka ylittää keskiarvon, rahoilla maksaisi julkisen sektorin menoja kertaluonteisesti noin vuoden ajan, Itkonen tviittaa.

Entinen Suomen Pankin ekonomisti huomauttaa, että tällaisella toimenpiteellä saattaisi tosin olla ”epätoivottuja sivuvaikutuksia”.

Juha Itkonen kertoo tviittinsä kommenttiketjussaan käyttäneensä laskelmassaan Tilastokeskuksen tietoja nettovarallisuudesta. Viime vuonna julkaistun vuoden 2016 tilaston perusteella Suomen varakkaimman kymmenyksen nettovarallisuuden mediaani oli 699 500 euroa ja keskiarvo 966 800 euroa.

Suomi on kilpailijamaihin verrattuna yhä melko vähävarainen kansa. Siinä missä esimerkiksi ruotsalaisen kotitalouden keskimääräinen nettovarallisuus ilman kiinteistöomaisuutta on OECD:n mukaan yli 80 000 euroa, tanskalaisen 65 000 euroa ja saksalaisen 51 000 euroa, on se Suomessa vain noin 25 000 euroa. Suomalaisten muu kuin kodissa ja muissa kiinteistöissä kiinni oleva varallisuus on samaa kastia portugalilaisten, tshekkien ja unkarilaisten kanssa.

