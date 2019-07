Vappusatanen – näin hallitus itse sanoo: Nettokorotus on noin 19 e/kk

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuhat euroa kuukaudessa kokonaiseläkettä saavan korotus on noin 19 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti keskiviikkoaamuna hallituksen valmisteleman esityksen pienempien eläkkeiden korotuksista. Esitys sai liikkeelle vilkkaan keskustelun niin sanotusta vappusatasesta, jonka SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne lupasi aikanaan vappupuheessaan 2018 kuukaudessa puhtaana käteen usean vuoden ohjelmalla.

Ministeriön tiedotteen ja esityksen johdantotekstin mukaan ”kansaneläkkeen täyttä määrää korotettaisiin 31 eurolla ja takuueläkkeen täyttä määrää 50 eurolla kuukaudessa”.

Varsinainen esitysteksti löytyy tästä linkistä. Siinä kerrotaan asiasta myös näin kohdassa ”Vaikutukset kotitalouksien asemaan”:

Ehdotuksen mukainen kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korotus kohdistuu niihin noin 609 000 eläkkeensaajaan, joiden kokonaiseläke on alle 1200-1300 euroa kuukaudessa. …Korotuksen nettomäärä pienenee eläketulojen noustessa siten, että kokonaiseläkkeen ollessa noin 1000 euroa kuukaudessa nettokorotus on noin 19 euroa kuukaudessa. Näitä alle 1000 euron kuukausittaisen lomaeläkkeen saajia on noin 360 000 henkilöä, esityksen sivulla 7 todetaan.

Täysi 629 euron kansaneläke nousee 659 euroon.

Hallitusneuvotteluissa 100 euron korotuksen hinnaksi arvioitiin 700-900 miljoonaa euroa. Korottamiseen varattiin 183 miljoonaa euroa.