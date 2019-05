Vappusää viilenee koko maassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kylmää ilmaa virtaa vähitellen Jäämereltä Suomeen ja maan pohjoisosassa sataa monin paikoin lunta.

Vappupäivän sää näyttää melko tavanomaiselta, mutta maan pohjoisosassa sää on tavallista koleampi ja luvassa on lumisateita, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy vaihtelevaa pilvisyyttä ja sää on enimmäkseen poutainen. Päivällä maan länsi- ja keskiosassa on pilvisempää ja paikoin esiintyy sadekuuroja, etelässä sää pysyy poutaisena. Päivän ylin lämpötila voi nousta 15 asteeseen. Yöllä lämpötila liikkuu 0-4 asteen välillä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on pilvinen ja ajoittain esiintyy vesi- tai räntäsadetta. Illalla tai yöllä alueen länsiosassa sää on poutainen, mutta Kainuussa voi vielä sataa lunta. Päivän ylin lämpötila on 2-7 asteen välillä. Alueella esiintyy enimmäkseen heikkoa tuulta ja illalla voimistuvaa koillistuulta.

Lapissa esiintyy päivän mittaan monin paikoin lumi- tai räntäsadetta ja alueen lounaisosassa myös vesisadetta. Päivällä sää poutaantuu pohjoisesta alkaen ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylin lämpötila voi korkeimmillaan olla noin 5 astetta ja yön alin lämpötila liikkuu 3-10 miinusasteen välillä. Alueella on heikkoa tai kohtalaista pohjoisenpuoleista tuulta.