Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo kertoo olevansa ylpeä puoluekokouksen tekemistä linjauksista ja henkilövalinnoista.

– Tällä joukkueella kelpaa lähteä eteenpäin. Turussa hyväksytyt, huolella valmistellut ohjelmapaperit ovat tulevaisuusorientoituneita. Linjamme on tulevaisuuteen katsova, optimistinen ja Suomea rakentava, Orpo totesi puoluekokouksen päätteeksi järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Puolueen varapuheenjohtajana jatkavan opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan kokoomus onnistui uudistumaan viikonlopun aikana.

– Saimme kentältä vahvan tuen sille, että seuraavassa hallitusohjelmassa on oltava perhevapaauudistus, joka vie eteenpäin tasa-arvoista vanhemmuutta ja lasten oikeutta varhaiskasvatukseen, Grahn-Laasonen sanoi.

– Otimme myös kantaa kaksivuotisen esiopetuksen puolesta. Kärjeksi nostettiin peruskoulun vahvistaminen, jotta turvaamme lapsille vahvat perustaidot, monipuolisen lukutaidon, yleissivistyksen ja kyvyn jatkaa toisen asteen opintoihin.

Uudeksi varapuheenjohtajaksi noussut kansanedustaja Mari-Leena Talvitie korosti, että ympäristöasioilla on suuri rooli uudessa periaateohjelmassa.

– Se on tärkeintä, miten politiikka vaikuttaa ihmisen sujuvaan arkeen, työelämään, vapaa-aikaan ja perhe-elämään, Talvitie totesi.

– Ratkaisujen kestävyys tulee nähdä, sillä vapaus ja vastuu kulkevat tasapainossa.

No nyt! Kokoomuksen johdosta 3/5 on naisia! Vihdoin! Onnea valituille! #kokoomus @PetteriOrpo @sannigrahn @anttihakkanen @marileenat @AuraSalla! Jos mukaan lasketaan ministerit ja puhemies, on luku 5/8! 💪

— Minja Timperi (@MinjaTimperi) June 10, 2018