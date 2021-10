”Vapaasti leviää” – kansanedustaja soimaa eduskunnan koronalinjaa

Kokoomuksen Terhi Koulumies muistuttaa, että maskisuositus on yhä voimassa.

– Tavallaan reilua, että eduskuntatalossa on samat säännöt kuin muillakin. Koulutartunnoista ei tiedoteta, eikä koronaa käytännössä enää testata eikä jäljitetä, eikä sairastuneita tai altistuneita laiteta karanteeniin, kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies kirjoittaa sarkastisesti Twitterissä.

– Vapaasti leviää. Kannattaisi käyttää edes maskia, hän jatkaa.

Terhi Koulumies muistuttaa myös yhä voimassa olevista maskisäännöistä.

– Sitä vähän ihmettelen, että onko eduskuntatalo jollain eri maalla kuin Uudellamaalla? HUS-alueeellahan on yhä maskisuositus, mutta eduskunnassa niitä oudosti ei käytetä. Helsingissähän on maskisuositus itse asiassa jopa ulkona ruuhkassa, hän sanoo.

Terhi Koulumies vastaa SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomiojalle. Tuomioja kertoi eilen, että eduskunnassa on todettu taas koronatapaus. Henkilökunnan jäsenellä todetusta tartunnasta ei kuitenkaan ole kerrottu. Tätä Tuomioja arvosteli virheeksi.

– Ei pandemia poistu sillä, että tapauksista vaietaan, vaan jokaisen vastuullinen varovaisuus on edelleen tarpeen, hän totesi.

— Erkki Tuomioja (@TuomiojaErkki) October 11, 2021