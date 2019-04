Vantaalaispäiväkodissa tuberkuloositapaus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartunnalle altistuneita lapsia on kahdessa Itä-Hakkilan päiväkodin ryhmässä.

Itä-Hakkilan päiväkodissa Vantaalla on todettu keuhkotuberkuloositapaus, joka on ollut tartuttavana päiväkodissa huhtikuun alkupuolella. Vantaan kaupungin tiedotteen mukaan tartunnalle altistuneita lapsia on kahdessa eri ryhmässä.

Kaikki tuberkuloosille altistuneet on kartoitettu, ja lasten huoltajiin on oltu yhteydessä. Tartuntavaaraa ei Vantaan kaupungin mukaan tällä hetkellä ole, ja lapset sekä henkilökunta voivat olla päiväkodissa tavalliseen tapaan.

Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikkö on kartoittanut yhteistyössä päiväkodin johtajan ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin epidemiologisen yksikön kanssa tartunnalle altistuneet lapset.

Altistuneet lapset ohjataan tutkimuksiin lasten infektiolääkärin ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa lapselle voidaan aloittaa tuberkuloosin estolääkehoito.

Tuberkuloosille altistunut ei voi tartuttaa tautia eteenpäin, ellei hänelle itselleen kehity keuhkotuberkuloosia. Päiväkoti-ikäiset lapset eivät tartuta tuberkuloosia.