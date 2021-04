Vankilassa todettu useita koronatartuntoja

Helsingin vankilan toimintaa rajoitetaan koronaviruksen leviämisen seurauksena.

Helsingin vankilassa on todettu useita koronavirustartuntoja vangeilla. Kaupungin tiedotteen mukaan vankilan koronavirustilanne on pahentunut viime viikkojen aikana.

Kaikki vangit ovat vankiterveydenhuollon asettamassa karanteenissa 17. huhtikuuta asti, minkä lisäksi koko vankila on sulkutilassa. Kaikki vangit ja koko henkilökunta testataan.

Uusia vankeja ei oteta vankilaan sulkutilan aikana eikä vankeja siirretä toisiin laitoksiin. Toiminnat vankilassa on rajoitettu lakisääteiseen minimiin.

Helsingin vankila on vankimäärältään Suomen suurin suljettu vankila, jossa on tällä hetkellä noin 240 vankia. Pääsiäisen aikana yksittäisiä tartuntoja on todettu myös Jokelan, Riihimäen ja Turun vankiloissa.

Rikosseuraamuslaitoksen valmiusryhmä seuraa koronaviruksen tartuntatilannetta yhteiskunnassa sekä vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa viikoittaisissa kokouksissa. Tarvittaessa varaudutaan uusiin toimenpiteisiin viranomaisohjeistuksia noudattaen.

