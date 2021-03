Vankilan yleisavaimesta levisi kuva, kaikki lukot vaihdettiin

The Local kertoo vankilan työharjoittelijan mokan tulleen kalliiksi Saksan Brandenburgissa.

Harjoittelija lähetti viestipalvelussa eteenpäin kuvan vankilan yleisavaimesta. Jättilasku tulee perästä: osavaltion oikeusministeriön oli välittömästi uusittava 600 vankilan lukkoa.

Taitava lukkoseppä kykenee saamaan avaimen kuvasta tarpeeksi tietoa, jolla voi tehdä vastaavan avainkopion.

Lukot Berliinin ulkopuolella olevaan vankilaan vaihdettiin välittömästi ja tätä ennen paikalle hälytettiin parikymmentä vartijaa yön yli. Entinen vartijaharjoittelija ei saa enää lähestyä koko rakennusta.

