Vankeusrangaistusten aloitusta siirretään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusien vankien ottamista vankilaan aiotaan rajoittaa, jotta koronaepidemian vaikutukset minimoitaisiin.

Hallitus esittää, että sakon muuntorangaistusten ja ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanon aloitusta siirretään 31. heinäkuuta saakka.

Oikeusministeriön mukaan vankiloiden täyttöaste on tällä hetkellä korkea, mikä on riskitekijä koronavirusepidemian leviämisen kannalta. Esitetyn muutoksen tavoitteena on turvata rangaistusten turvallinen täytäntöönpano ja vankiloiden toimintakyky epidemian aikana.

Lyhyiden rangaistusten täytäntöönpanon aloitusta on jo aiemmin siirretty koronaviruksen vuoksi. Oikeusministeriö on antanut asetuksen, jonka mukaan sakon muuntorangaistusten ja enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistusten täytäntöönpanoa ei aloiteta 19.3.-19.6.

Nyt esitetyllä muutoksella voidaan väliaikaisesti vähentää vankilukua yhteensä 300-400 vangilla.

Ehdotettu rajoitus koskee kaikkia vankilaan itse ilmoittautuvia sakon muuntorangaistukseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittuja eli henkilöitä, jotka muutenkin odottavat tuomion täytäntöönpanoa vapaudessa. Lisäksi rajoitettaisiin myös tuomittujen etsintäkuuluttamista täytäntöönpanon aloittamiseksi.

Lakia ei sovellettaisi tuomioistuimen pakkokeinolain nojalla vangitsemiin ja tutkintavankeuslain nojalla vankilassa oleviin henkilöihin. Täytäntöönpanoa ei myöskään siirrettäisi, jos tuomittu on jo vankilassa.

Rangaistukset on pantava täytäntöön mahdollisimman pian poikkeusolojen päätyttyä. Laki sisältää säännökset sen varalle, ettei rangaistuksen täytäntöönpano raukea siirron vuoksi.