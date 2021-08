”Vankeja helvetissä” – ihmisiä puristunut kuoliaaksi Kabulin lentokentällä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kabulin lentokentän tilanne paheni lauantai-aamuna.

Epätoivo, kuumuus, nestehukka ja kamppailu evakuointilentojen paikoista on tehnyt Kabulin lentokentästä tappavan ihmispuristimen, kertoo ruotsalaislehti Aftonbladet. Lauantaina ihmisjoukot alkoivat työntyä kohti lentokenttää, jolloin eturivissä olleet puristuivat kuoliaiksi vasten lentokentän muureja.

– Sotilaat alkoivat huutaa paikalle lääkäriä ja paareja samalla kun elottomia ihmisiä vietiin pois. Lääkärit tarkastivat näiden elintoiminnot ja sen jälkeen vetivät peiton näiden pään yli, kertoo Sky Newsin kirjeenvaihtaja Stuart Ramsay raportissaan ja ihmettelee samalla, onko tämä hallittua vetäytymistä maasta.

Kuolonuhrien tarkkaa määrää ei ole tiedossa, mutta Daily Mail on kertonut ainakin seitsemän afgaanisiviilin puristuneen hengiltä. Pelkästään lauantaina 21. elokuuta tallautui kuoliaaksi neljä naista.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on asettanut Afganistanin evakuointimääräajaksi 31. elokuuta 2021, ja sen läheneminen näkyy ihmisjoukon epätoivossa. The Guardianin haastattelema epätoivoinen nainen valitti, että vaikka Yhdysvallat on myöntänyt hänelle viisumin, ei hän pääse mihinkään.

– Kukaan ei päästä meitä läpi, vaikka meillä on viisumi. Kukaan amerikkalainen ei auta eikä kukaan kerro minne pitäisi mennä. Väkivaltaa on kaikkialla, kaikki sisäänkäynnit on suljettu ja emme saa tietoa emmekä arvoa, nainen kertoi puhelinhaastattelussaan.

Naisen mukaan heiltä on loppu ruoja ja vesi. Talibanit kohdistavat väkijoukkoon väivaltaa ja hän on nähnyt heidän ampuneen jo vähintään 15 henkeä, joukossa muutamia lapsia.

— Olkaa kilttejä ja päästäkää meidät pois täältä. Tilanne on todella paha. Olemme vankeja helvetissä, nainen vetosi.