”Vanhustenhoidon laiminlyönneistä kovempia sanktioita”

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) vaatii vanhustenhoitoon liittyvistä laiminlyönneistä kovempia sanktioita.

Pia Kauma korostaa, että hoivasektorilla toimivien yritysten olisi tunnettava asiasta erityisen suurta vastuuta, sillä tällä hetkellä noin puolet vanhuksista saa hoitoa yksityisissä hoivalaitoksissa.

– Palveluita kilpailutettaessa on huolehdittava siitä, että sopimuksen mukaisten velvoitteiden rikkomisesta sovittavat sopimussakot ovat riittävän suuria. Sopimuksen rikkomisesta seuraavan sanktion on tunnuttava myös monikansallisissa yrityksissä, joiden liikevaihto on mittava. Muutenhan sopimuksella ei ole ohjaavaa vaikutusta, hän sanoo.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ehdotti keskiviikkona, että tilanteessa, jossa palveluntuottajat laiminlyövät tehtäviään, pitäisi tilaajalla olla oikeus saada rahansa takaisin ja purkaa sopimus. Sanktioiden kirjaaminen lakiin olisi Orpon mielestä luonnollista.

– Pidän ministeri Orpon avausta erittäin tärkeänä. Vanhustenhoidossa laiminlyönneistä seuraavien sanktioiden tulisi olla sen verran tuntuvia, että ne ohjaavat jokaisessa tilanteessa toimimaan annettujen ohjeistusten ja tehtyjen sopimusten mukaan, Kauma sanoo.

Hän painottaa myös valvonnan merkitystä vanhustenhoidossa. Vanhuspalveluiden toimintayksiköihin tehtävistä tarkastuksista valtaosa on ennalta ilmoitettuja säännöllisiä tarkastuskäyntejä ja vain osa yllätystarkastuksia.

– Jos valtaosa käynneistä on ennalta ilmoitettuja, niin vaarana on, että hoivayksikössä varaudutaan panemaan parasta juuri tarkastuksen ajankohtana. Arkitodellisuus hoitoyksikössä voikin sitten olla aivan muuta, Kauma sanoo.