Vanhusten elvytyskielloista päätetty puhelimitse – tapauksia satoja

Lääkärikansanedustaja pitää tietoa järkyttävänä.

Kristillisdemokraattien lääkärikansanedustaja Sari Tanus kertoo olevansa järkyttynyt tiedosta, jonka mukaan lääkärit ovat koronavirusepidemian vuoksi alkaneet tehdä päätöksiä vanhusten elvytyskiellosta puhelimitse.

Tanus ei osaa sanoa, kuinka yleistä tällainen toiminta Suomessa on, mutta ainakin Uudenmaan alueella tapauksia on hänen mukaansa useita satoja. Suostumuksen antaneiden vanhusten potilasasiakirjaan on kirjattu, että puhelinkeskustelussa on sovittu DNR – do not resuscitate. Suomeksi se tarkoittaa: älkää elvyttäkö.

– Tällaista elvytyskieltoa ei voi tehdä puhelimessa, varsinkaan ilman vanhuksen omaisen läsnäoloa. Kotihoidon työntekijöiden mukaan, monet vanhukset eivät ole edes ymmärtäneet, mistä asiasta on keskusteltu ja mitä päätös tarkoittaa, Sari Tanus sanoo tiedotteessa.

– Elvytyskieltopäätöksiä tai tehohoidon rajoittamispäätöksiä tehtäessä potilas on lähtökohtaisesti aina tavattava kasvotusten.

Ikäihmisten hoitosuunnitelmia ja hoidon rajauksia on alettu käymään läpi koronavirusepidemian vuoksi eri puolilla Suomea. Yle uutisoi viime viikolla Tuusulassa asuvasta 91-vuotiaasta vanhuksesta, joka sai yllättäen puhelun lääkäriltä. Lääkäri halusi keskustella vanhuksen hoitosuunnitelmasta. Keskustelun lopputuloksena lääkäri oli asettanut vanhuksen elvytyskieltoon.

Valviran ohjeissa opastetaan, että elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelmaa laadittaessa tulisi järjestää hoitoneuvottelu. Valviran mukaan hoitoneuvotteluun osallistuu vointinsa mukaan potilas itse, lääkäri, omahoitaja sekä potilaan suostumuksella hänen läheisensä.

– Hoitopäätökset tulee tehdä ajan kanssa ja yhteisymmärryksessä keskustellen. STM:n tulee puuttua välittömästi tilanteeseen, Tanus vaatii.