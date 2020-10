Entinen kommunisti Esko Seppänen kehuu Elina Lepomäkeä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton ex-kansanedustajan mukaan nyt soudetaan samaan suuntaan.

Entinen kansanedustaja ja EU-parlamentaarikko Esko Seppänen (vas.) arvioi, että hän ja kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ovat asettuneet samalle linjalle arvostellessaan keskuspankkien toimintaa. Seppänen kertoo iloinneensa luettuaan Lepomäen kolumnin viime viikolla.

– Kiitän kokoomuksen varapuheenjohtajaa Elina Lepovirtaa (sukunimivirhe alkuperäistekstissä, toim. huom.) sekä Jussi Lindgreniä keskustelun avauksesta Hesarissa viime keskiviikkona, Seppänen kirjoittaa Facebookissa.

Lepomäki ja ekonomisti Lindgren totesivat tekstissään, että nykyinen keskuspankkijärjestelmä aiheuttaa valtioille jättimäisen riskin, joka tunnetaan huonosti. Suomen osalta riski olisi kymmeniä miljardeja euroja, joka lankeaisi osittain tai kokonaan siinä tilanteessa, että jokin jäsenmaa eroaa eurosta eikä maksa keskuspankkivelkaansa takaisin.

Lepomäki on aiemminkin moittinut Euroopan keskuspankkia siitä, että se rahoittaa ylivelkaantuneita euromaita. Hän on ennustanut, että velkoja joudutaan antamaan anteeksi.

Seppänen puolestaan katsoo, että ”tyhjästä luotu virtuaalinen raha” otetaan käyttöön ilman poliittista valvontaa ja vailla tietoa siitä, mitä markkinoille käyttöön otetulle rahalle tapahtuu.

– Kun rahaa on niin paljon, ettei se ei enää kierrä tai kun on syntynyt poliittinen paine sen palauttamiseksi takaisin keskuspankin taseeseen, edessä on suuren kriisin ainekset, Seppänen kirjoittaa.

Hän katsoo, että finanssikapitalismi on omaksunut rahan kierron tavalla, joka luo sille ”ylivoimaisen sfäärin” toimia maailmantaloudessa.

– Kun entisaikaan meillä oli kiusana kapitalismi, nykyaikaan meillä on edelleen kiusana kapitalismi, mutta se ei enää ole sama kapitalismi. Kapitalismi on ottanut rahan muodon, ja rahaa on nyt liikkeellä niin paljon, että se luo kokonaan uuden todellisuuden.

Lepomäki taas on todennut, että keskuspankkirahan pumppaaminen markkinoille on vääristänyt markkinoita: elvytyksellä on pidetty pörssikurssit ja omaisuusarvot korkealla, mutta samaan aikaan työnteko kannattaa huonosti.

– Esimerkiksi nuoret tai vähävaraiset, joilla ei ole mahdollisuutta kerryttää varallisuutta eikä käyttää velkavipua, he ovat suoraan häviäjiä, Lepomäki sanoi Verkkouutisissa vajaa vuosi sitten.

Seppänen sanoo pitäneensä Lepomäkeä tähän saakka ”äärioikeiston tyttönä”, koska tämä toimii Libera-ajatuspajan hallituksen puheenjohtajana ja koska Liberan hallituksessa istuu myös Sammon ja UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos.

– Mutta nyt ollaan samassa veneessä ja soudetaan samaan suuntaan. Vai soudetaanko, Elina?

Seppänen lisää, että ainoastaan kansanedustajat Li Andersson (vas.) ja Hanna Sarkkinen (vas.) ovat antaneet hänelle luvan tytöttelyyn.

Esko Seppänen kuului 1970-luvulta lähtien Suomen Kommunistiseen Puolueeseen, kunnes puolue hajosi. Sen ja SKDL:n tilalle muodostettiin 1990 vasemmistoliitto.

Olen radikaali ja tämän asian kanssa paljon paininut harrastelija. Valmistaudun ennen pitkää ottamaan koko systeemistä… Posted by Esko Seppänen on Sunday, October 11, 2020