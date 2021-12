Vangittu Stalinin suomalaisuhrien tutkija: Osumme arkoihin paikkoihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Historiantutkija Juri Dmitrievin mielestä jokaisen perheen on tunnettava menneisyytensä.

Radio Free Europe on saanut vangitulta historioitsija Juri Dmitrieviltä lyhyet kirjalliset tekstivastaukset haastattelukysymyksiinsä. Dmitriev on ollut Memorial-järjestön Karjalan-osaston johtaja ja tutkinut myös Josif Stalinin suomalaisuhrien kohtaloita Sandarmohissa.

Juri Dmitriev, 65, piti Petroskoissa oikeudessa loppupuheenvuoronsa viikko sitten. Syyttäjä vaatii hänen 13 vuoden tuomionsa pidentämistä 15 vuoteen. Ihmisoikeusaktivistit katsovat kyseessä olevan poliittinen vaino. Oikeusistunnot on pidetty suljettuina.

Toiminnastaan RFE:lle kertovan Dmitrievin mukaan 1990-luku oli vapauden aikaa, jolloin arkistoja avattiin ja esi-isistä oli vihdoin mahdollista saada totuuksia selville. Hänen mielestään tämän päivän häirintä Memorialia vastaan on ”normaali ilmiö”.

– Se tarkoittaa että Memorial astuu valtaa pitävien aroille paikoille. Luotan Memorialiin, joten se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy muuttaa järjestelmää jossa on noita arkoja paikkoja, Juri Dmitriev sanoo.

Dmitrievin oikeudenkäyntejä lapsipornosta on kestänyt viisi vuotta. Hänen mielestään ne johtuvat vain Memorialista.

– Luulen ettei tapauksia olisi tullut lainkaan. Kuka välittää yksinkertaisesta insinööristä?

Historioitsijalta kysytään, mitä tavallinen ihminen voi tehdä valistaakseen nuorempia historiasta.

– Perheen kautta. Jokaisen perheen on tunnettava oma historiansa. Sen kaltainen tieto on itsekunnioituksen lähde. Olen ollut tarpeeksi onnekas, että olen tullut tuntemaan sellaisten ihmisten tunteet, joita hallinto on sortanut koko heidän elämänsä.