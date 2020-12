”Vanginvartijoita maalitetaan ja pahoinpidellään”

Kari Tolvasen mukaan järjestäytynyt rikollisuus yrittää saada vankilat hallintaansa.

Eduskunnan budjettikeskustelussa poliisi-kansanedustaja Kari Tolvanen (kok.) totesi, että pari vuotta sitten rikosseuraamuslaitoksen johto valitettavasti antoi julkisuuteen tietoja, joilla pystyttiin yksilöimään tiedustelutoimintaa vankiloissa tekevät vanginvartijat.

– Se oli paha virhe. He joutuivat maalittamisen kohteeksi. Nyt tilanne on se, että myös vanginvartijoita pahoinpidellään, Kari Tolvanen totesi.

– Tässä puolentoista vuoden aikana on ollut lähes parikymmentä vanginvartijoihin kohdistuvaa pahoinpitelyä, joiden takana on järjestäytynyt rikollisuus. Tämä on hyvin huolestuttava ilmiö. Toki vanginvartijoitahan pitäisi saada paljon enemmän lisää, niin kuin monen muunkin alan viranomaisia. Tekninen valvonta on tärkeätä.

Tolvanen haluaisi järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan oman tiukan erillislainsäädännön. Hän ihmettelee, että hallitusohjelmassa sanaparia ”järjestäytynyt rikollisuus” ei mainita kertaakaan.

– Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan kaivattaisiin paljon kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Järjestäytynyt rikollisuus on meidän yhteiskuntamme syöpä. Se ei ole pelkästään liivijengejä, vaan se on liivijengeistä valkokaulusrikollisuuteen asti, kaikki siltä väliltä.

Tolvasen mukaan rikollisjärjestöt ja niiden jäsenet pyrkivät vaikuttamaan yhteiskuntarauhaan, soluttautumaan päätöksenteon lähelle ja pääsemään toimimaan vapaasti.

– Se näkyy vankiloissa, siellä loppupäässä. Vartijoita uhkaillaan, heitä maalitetaan, heidän vapaa-ajan toimintaansa puututaan. Se on se loppupään näkymä, ja täytyy miettiä, että mitäs siellä alkupäässä tapahtuu. Veikkaan, että ihan samankaltaisia asioita, joskin ne ovat aika paljon piilossa.

– Mitä se tahtoo sanoa siellä alkupäässä, niin sehän tahtoo sanoa sitä, että esimerkiksi tiedonvaihto olisi entistä jouhevampaa. Nythän esimerkiksi kaksi poliisia on syytteessä siitä, että he antoivat lainvastaisesti tietoja Helsingin kaupungille järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenestä – eihän näin voi olla. Herranjumala, tämä on ihan käsittämätön tilanne, Tolvanen totesi.