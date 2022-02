Vangeiksi jääneet venäläiset paljastivat surkeat varusteet

Ukrainan asevoimat ilmoittaa ottaneensa vangiksi noin 200 Venäjän sotilasta.

Kenraalimajuri Borys Kremenetsky sanoo maahan hyökänneiden joukkojen olleen kehnosti varustettuja.

– Osa heistä oli vasta 19-vuotiaita. He eivät olleet saaneet juuri minkäänlaista koulutusta, ja heidän varusteensa olivat surkeita. Kohtelemme heitä Geneven sopimuksen ja kansainvälisen lain mukaisesti, Kremenetsky sanoi CNN:n mukaan.

Venäläiset sotavangit ovat saaneet ruokaa ja mahdollisuuden soittaa perheilleen.

Ukrainan puolustusministeriö kertoo avanneensa ”tule takaisin elossa Ukrainasta”-puhelinlinjan, jonne venäläiset voivat soittaa tiedustellakseen hyökkäykseen osallistuneiden tilannetta.

Captured Russian troops

“"Did you know where you are going?

"No. We thought we're still in a training.

"Even after you landed in Ukraine?

"Even after that. For about 4 hours we had no idea.”#RussianPOW #UkraineRussiaCrisis https://t.co/njSYu53l91

— West Coast Intel (@RadarSCM) February 25, 2022