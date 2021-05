Valvira: Alkoholin etämyyntikielto on pelkkä kansalaisohje

Yksityishenkilö löysi todisteen, joka saa Valviran väitteen näyttämään oudolta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira katsoo, että sillä ei ole oikeutta kieltää alkoholin etämyyntiä. Valviran mukaan se on ainoastaan julkaissut ”kansalaisohjeen”, jonka tarkoitus on helpottaa kansalaisten toimintaa etäkyyntiä koskevissa asioissa.

– Valviran näkemyksen mukaan kyseessä on kansalaisille tarkoitettu käytännön ohjeistus, jolla ohjeistetaan kansalaisia etöostoon ja henkilökohtaiseen maahantuontiin liittyvissä menettelyissä. Valviran näkemyksen mukaan sen antamalla ohjeistuksella asiassa ei voida katsoa olevan oikeudellista merkitystä, Valvira toteaa lausunnossaan.

EU-komissio on pyytänyt Suomelta selvitystä alkoholin vähittäismyynnin sääntelystä. Valvira on antanut lausuntonsa komissiolle huhtikuun 7. päivänä. Lausunnon on julkaissut Twitter-tilillään yksityishenkilö Rikhard Sjöberg, joka on valittanut komissiolle Suomen etämyyntikiellosta.

Valvira toteaa, että sen antamaa kansalaisohjetta ei ole käytetty oikeudessa ratkaisuperusteena etämyyntiin liittyvissä tapauksissa. Sjöberg kyseenalaistaa väitteen.

– Kuitenkin kyseiseen ”kansalaisohjeeseen” viitataan Vironviina-tapauksessa syyttäjän todisteena, sekä Valviran esitutkintaviranomaiselle antamassa lausunnossa. Harmi, kun siinä ei muistettu mainita, ettei Valvira ole toimivaltainen viranomainen.

Viestiketjussaan Sjöberg esittää vuodelta 2017 olevan syytekirjelmän, jossa syyttäjä listaa yhdeksi todisteekseen juuri Valviran antaman kansalaisohjeen vuodelta 2010. Sjöberg toteaa myös, että Valvira viittasi viime syksynä kansalaisohjeeseen, kun se teki tutkintapyyntöjä alkoholin etämyyjistä.

Suomen laissa ei ole tarkkaa säädöstä alkoholin etämyynnistä. Laissa ei siis kerrota, onko etämyynti sallittua vai kiellettyä. Valvira teki viime syksynä poliisille tutkintapyynnön yrityksistä, jotka myyvät alkoholia toisista EU-maista suomalaisille kuluttajille.

