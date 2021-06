Valtuutetuista yrittäjiä 23 prosenttia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaupungin- ja kunnanvaltuustoihin valittiin yli 2000 yrittäjää.

– Olemme erittäin iloisia siitä, että äänestäjät ovat luottaneet laajalti yrittäjäehdokkaisiin. Äänestäjät tietävät, että yrittäjät osaavat rakentaa elinvoimaa myös paikallisesti, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Sunnuntaina päättyneissä kuntavaaleissa valtuustoihin valittiin yhteensä 2033 yrittäjää. Se on 23 prosenttia kaikista valtuutetuista. Osuus oli sama neljä vuotta sitten pidetyissä edellisissä kuntavaaleissa, eli yrittäjät säilyttivät asemansa.

– Kuntavaalit olivat paitsi paikallis- myös talous- ja verovaalit. Kun yritykset voivat hyvin, talous on helpompi pitää hyvässä kunnossa ja myös verot kohtuullisina. Tässä asetelmassa yrittäjillä on paljon annettavaa kuntien hallinnossa, Pentikäinen huomauttaa.

Eniten yrittäjävaltuutettuja eri puolilla Suomea on keskustalla (727), toiseksi eniten kokoomuksella (522) ja kolmanneksi perussuomalaisilla (355). SDP:lläkin on yli sata yrittäjää valtuustoissa, mikä on merkittävä määrä.

Liike Nyt yrittäjävoittoisin

Kun katsoo yrittäjien osuutta puolueiden valtuutetuista, yksi puolue nousee kirkkaasti yli muiden: Liike Nytin valtuutetusta yli puolet (51 %) on yrittäjiä.

Toiseksi suurin yrittäjäosuus on kokoomuksen valtuustoryhmissä (34 %) ja kolmanneksi keskustalla (30 %). Myös perussuomalaisten valtuutetuista yli neljäsosa on yrittäjiä (26 %).

Uudet kaupunkien ja kuntien valtuustot aloittavat työnsä elokuussa.

Yrittäjävaltuutettujen määrät puolueittain

Keskusta 727

Kokoomus 522

Perussuomalaiset 355

SDP 105

RKP 83

KD 49

Vihreät 47

Vasemmistoliitto 29

Liike Nyt 25

Muut yhteensä 91

Yrittäjien osuus puolueen valtuutetuista (pyöristettynä lähimpään tasalukuun)

Liike Nyt 51 %

Kokoomus 34 %

Keskusta 30 %

Perussuomalaiset 26 %

RKP 18 %

KD 16 %

Vihreät 11 %

SDP 7 %

Vasemmistoliitto 6 %

Muut yhteensä 31 %