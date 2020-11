”Välttäkää Covid-19:ää kuin ruttoa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sairaalaan joutunut opiskelija raportoi koronatautinsa kehittymisestä.

Espoolainen opiskelijamies kertoo twitterissä sairastumisestaan koronatautiin. Hän twiittasi asiasta ensi kertaa 5. marraskuuta.

Opiskelija ei tiedä lainkaan, mistä hän tartunnan sai. Hän kertoo olleesa tosi erakko ja käyneensä koululla kerran edeltäneen parin viikon aikana sekä kaupassa, asioilla ja kirjastossa joitain kertoja. Hän sanoo käyttäneensä kirurgisia maskeja ja olleensa ”tosi vähän” pidemmän aikaa kenenkään seurassa.

Miehen ensimmäiset oireet tuolloin olivat hänen mukaansa vähäisiä. Hän kertoi pienestä kipeästä perusflunssaisesta olosta, lievästä tuntumasta kurkussa ja ajoittaisesta lihassärystä.

– Eiköhän tässä tylsistyminen ole suurimpana vaarana, hän arveli tuolloin juuri positiivisen testituloksen saaneena.

7. marraskuuta hän kertoi yskän muuttuneen limaiseksi ja ihmetteli taudin outoutta.

– Oloni ja oireet vaihtelevat tosi nopeastikin. Yhdessä hetkessä olo on ihan ok. Toisessa tosi sairas ja jokin uusi oire marssii näyttämölle. Mutta koko ajan on kylmä ja yskittää. Älkää antako tämän tapahtua teille, hän twiittasi 7. marraskuuta.

Neljä vuorokautta myöhemmin mies kertoi viiltävästä päänsärystä, jota varten oli yrittänyt soittaa neuvoja. Syömisen hän sanoi sujuvan ruokahaluttomana ”suupala suupalalta” ja suklaan maistuvan tosi tuliselta.

– Hirveä tauti, mies totesi 11. marraskuuta.

– Nyt koronan myötä multa meni ruokahalu täysin. Jokainen suupala on tappelua. Lämmin ruoka oksettaa ja kylmäkin yrittää nousta ylös. Luulen, että jos kykenisin syömään kunnolla, olisin jo paremmassa kunnossa.

Perjantaina 13. marraskuuta mies twiittasi päässeensä viimein ambulanssilla sairaalaan.

– Sairaalaan minut otettiin, koska ”keuhkot ovat saaneet iskuja” ja koska tarvitsen lisähappea.

– Viime yö meni taas yskiessä, väristessä ja siinä pelossa, että henki loppuu.

– Välttäkää Covid-19:ä kuin ruttoa! Tässä on yli viikon räytyminen jo takana, hän twiittasi selfiekuvan happinaamarissa sairaalavuoteelta.

Hän sanoo viestiensä tarkoituksena olevan muistuttaa ihmisiä.

– Jossain vaiheessa minäkin olin aika kyllästynyt koronaan jo.

Lauantaina mies kertoi viettäneensä vuorokauden sairaalassa, jossa hän on karanteenissa neljän potilaan sairaalahuoneessa.

– Saan apua, koska korona teki tuhojaan keuhkoissani. Nyt mulla on jatkuvasti happiviikset. Hengästyn nopeasti. Suihkussa kykenin olemaan melko lyhyen aikaa, koska kunto uhkasi loppua. Muuten oloni on melko hyvä nyt.

Sunnuntaina mies twiittasi toivovansa helpotusta parin päivän päästä. Sitä ennen hän ei pääse sairaalasta, vaikka kuumetta ei ole ollutkaan pariin päivään.

– Nyt yrittävät sitä ennen estää, ettei keuhko-ongelmat muutu keuhkokuumeeksi ja että kykenen hengittämään.