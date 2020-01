Valtiovarainministeri: Uusista polttoaineiden veronkorotuksista ei ole sovittu

Katri Kulmuni ei sulje pois ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastusta työllisyyskeinojen joukosta.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan uusista bensan ja dieselin veronkorotuksista ei ole sovittu.

– Keskusta on hallitusohjelmassa sitoutunut siihen, että tehdään se 250 miljoonan euron inflaatiotarkistus ja se on se, mistä on sovittu ja mihin on sitouduttu, Katri Kulmuni sanoi tiedotusvälineille keskustan talvikokouksessa Helsingissä.

Hallitus korottaa polttoaineiden verotusta ensi elokuussa.

Kulmuni lisäsi ymmärtäneensä, että eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) viittasi Uutissuomalaisen haastattelussa liikenteen kokonaisverouudistukseen, josta on hallitusohjelmassa kirjaus. Työryhmä kertoo omia, pidemmän linjan ajatuksiaan ensi syksynä.

– Mistään muusta ei ole sovittu kuin hallitusohjelman 250 miljoonasta. Se on kaikki mitä on sovittu. Mistään muusta ei ole sovittu, Kulmuni toisti.

Kulmuni ei sulje pois ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastusta työllisyyskeinojen joukosta. Hänen mukaansa ensi syksynä täytyy pystyä todentamaan 30 000 lisätyöpaikkaa.

– Emme me halua sulkea pois yhtään vaihtoehtoa, mitä ne työllisyyskeinot ovat, Kulmuni sanoi.

Keskusta kanta turpeeseen ”sovittu hallitusohjelmassa”

Hallitusryhmät kokoontuvat ilmastokokoukseen helmikuun alussa.

– Hallitus aloittaa kevätistuntokauden käymällä läpi ilmastokysymyksiä ja työllisyyskysymyksiä, jotka ovat kaksi hallituksen suurta missiota. Yhä useamman suomalaisen täytyy päästä töihin ja samalla pyritään vastaamaan myös ison ilmastohaasteeseen, Kulmuni sanoi.

Verkkouutiset kysyi, aikooko hallitus tehdä kokouksessa päätöksiä ilmastotoimista.

– Kyllähän niiden toimien läpikäymistä, aikataulutusta on syytä katsoa siellä, mutta hallitusohjelman toimeenpano on meille kaikista tärkeintä, että siinä onnistutaan, Kulmuni sanoi.

Kulmunin mukaan keskustan kanta turpeeseen on ”hallitusohjelmassa yhteisesti sovittu”.

– Ne on niitä asioita, joita edistetään.

Hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Energiaverotuksen kokonaisuudistuksen osana arvioidaan turpeen verotukseen tarvittavat muutokset, jotta turpeeseen liittyvä tavoite vuonna 2030 toteutuu.